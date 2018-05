Frankreich baut seine Militärpräsenz in Syrien deutlich aus. Dies deutet darauf hin, dass sich die westliche Allianz noch nicht der syrisch-russischen Allianz geschlagen geben will.

Französische Spezialtruppen sollen laut dem israelischen Nachrichtendienst DEBKAfile mit ihren von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigter Militäroperation in Nordsyrien begonnen haben. Den Erkenntnissen zufolge sind die Franzosen mit Flugzeugen und Hubschraubern Anfang April an den US-Militärstützpunkten in Nordsyrien gelandet und sollen "Patrouillengänge" in der Region durchführen. Dies deutet darauf hin, dass sich die westliche Allianz weiter am Syrien-Krieg beteiligen will. Die Franzosen sollen die US-Truppen in Syrien unterstützen. "Die Franzosen haben uns in Syrien in den vergangenen zwei Wochen mit Spezialkräften verstärkt", sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis vor dem Militärausschuss des US-Kongresses. Der Pentagon-Chef bestätigte damit Presseinformationen, zu denen sich die französische Regierung nicht äußern wollte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bei einer entsprechenden Frage während der gemeinsamen ...

