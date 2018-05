Die US- Sanktionen gegen Russland Anfang April treffen westliche Investoren, Banken und Vermögensverwalter.

Mehrere russische Unternehmen haben in Folge der amerikanischen Sanktionen die Regierung in Moskau um Liquiditätsspritzen in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro gebeten. Zu den Firmen zähle auch der weltweit zweitgrößte Aluminiumproduzent Rusal, zitierte die Agentur Interfax Finanzminister Anton Siluanow vor einigen Tagen. Sanktionen wirken sich auf internationale Finanzmärkte aus Rusal hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass durch die US-Sanktionen bestimmte Zahlungsverpflichtungen gefährdet seien. Die Unternehmensgruppe trägt knapp 7,7 Milliarden Schulden in US-Dollar in den Büchern - davon 1,1 Milliarden Dollar-Anleihen, die in fünf Jahren fällig werden. In US-Dollar bezahlen kann Rusal die Schulden nicht, da dies über US-Banken geschehen müsste. Ein Ausfall der Anleihen wäre so ein wahrscheinliches Szenario, sagten Analysten von Raiffeisen Capital gegenüber Bloomberg Anfang April. Auch Polyus, Russlands größter Gold-Produzent,...

