"Stuttgarter Zeitung" zum Handelsstreit zwischen USA und Europa:

"Was für Trump allein zählt, das ist ein Deal. Er will mit einem echten Zugeständnis der Europäer vor seine Wähler treten können und damit unter Beweis stellen, was er alles bewegen kann. Die Zeit drängt. Wichtig ist jetzt, dass die EU sich nicht auseinander dividieren lässt. Sollte es so sein, dass die EU-Kommission nicht sprechfähig ist, weil Paris und Berlin erst noch einen Konflikt um die generelle Ausrichtung der Handelspolitik beilegen müssen, dann hätte Europa den Handelskrieg schon verloren."/yyzz/DP/he

AXC0014 2018-05-02/05:35