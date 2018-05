Sind Sie auch einer dieser Menschen, die danach gefragt, wie lange Sie schon "dabei" sind, keine aufaddierten Jahre nennen, sondern antworten "Ich bin jetzt schon in meinem zehnten interpack-Jahr"? Nur wenige Veranstaltungen schaffen es, als alternative Zeitrechnung herzuhalten. Die internationale Leitmesse für die Verpackungsbranche und ihre verwandte Prozessindustrie in Düsseldorf gehört hingegen zu diesem elitären Kreis. Dabei fing damals alles recht beschaulich an: Bei der Premiere zeigten sich 255 Unternehmen insgesamt 32.544 Besuchern. Nur zum Vergleich: Auf der letzten interpack waren 2.865 Aussteller und 170.500 Besucher.

Die 1960er: Vom Novizen zum Branchenprimus in zwei Anläufen

Beim zweiten Anlauf im Jahr 1960 waren es zwar noch nicht ganz so viele - nämlich 515 Aussteller und 55.670 Besucher, dennoch konnte die interpack schon damals für sich beanspruchen, die größte Verpackungsmesse der Welt zu sein. Ein Titel, den ihr bis zum heutigen Tage niemand streitig machen konnte. Mit ihrer zweiten Ausführung fanden damals auch erstmals Produzenten der Packmittelindustrie ihren Weg nach Düsseldorf. Und nicht nur sie: Die Messe zog Publikum aus immer mehr Teilen der Welt an und so trafen in den 60er-Jahren bis zu 60 Nationen zwischen den neuesten Errungenschaften der Verpackungsbranche aufeinander.

Im Jahr 1969 war der Ansturm auf die Ausstellungsfläche so groß, dass der Veranstalter das Gelände mithilfe einer provisorischen Erweiterung auf 100.000 m2 ausdehnen musste - mit der Konsequenz, dass einige Aussteller ihre Stände in Zelten aufbauten. Damit dieses Provisorium nicht zur Dauerlösung werden musste, und weil sich auch andere Veranstaltungen der Messe Düsseldorf, wie etwa die "K" oder die "drupa", rasant entwickelten, beschlossen die Verantwortlichen den Bau eines größeren Messegeländes. Es war die erste, aber bei Weitem nicht letzte Expansion für die interpack.

Die 1970er: Krise - welche Krise?

Die 70er gingen als wirtschaftlich schwierige Jahre in die Geschichtsbücher ein - wovon sich die interpack nichts anmerken lies. Zu diesem Zeitpunkt zog die Messe bereits Besucher aller fünf Kontinente an und konnte für sich beanspruchen, messbaren Einfluss auf das Investitionsverhalten und den Investitionszeitpunkt zu haben. Das ungebremste Wachstum machte die Entscheidung unausweichlich, die interpack zu verlagern: 1973 residierte die Messe erstmals auf dem neu gebauten Nowea-Messegelände (kurz für Nordwestdeutsche Ausstellungsgesellschaft) in Düsseldorf-Stockum. Mit zwölf vollklimatisierten Hallen bot das Gelände nicht nur eine Ausstellungsfläche von 109.000 m2; es galt noch lange Zeit als das modernste in Europa.

Mit der schwächelnden Wirtschaft einher gingen auch gestiegene Rohstoffpreise, was zu einem Paradigmenwechsel in der Verpackungsbranche - und damit auch auf der interpack - führte. Ab jetzt hieß es "Optimierung statt Maximierung".

Die 1980er: Die Verbesserung liegt im Detail

Die Krise war vielleicht bewältigt, doch prägte der aus ihr hervorgegangene Hang zur Effizienz auch die Jahre danach: In den 1980er-Jahren waren es nicht mehr die revolutionären Mechaniken, die das Ausstellungsbild auf der Messe prägten, sondern vielmehr Optimierungen im Detail; das Schlagwort "Wirkungsgrad" war plötzlich in aller Munde. Möglich wurde dies auch durch den steigenden Grad an Automatisierung; durch den Einsatz speicherprogrammierbarer Steuerungen (kurz SPS) ließen sich neue Konzepte im Verpackungsbereich realisieren. Das entlastete nicht zuletzt auch das Personal in der Produktion.

Und auch ein weiteres Thema betrat die Bühne der interpack, das bis zum heutigen Tag die Branche bewegt: der Umweltschutz. Mit dem "7-Tage-Dialog" schaffte die Messe 1981 eine Plattform zum Austausch zwischen Verpackungsindustrie und ihren Kritikern, um im Dialog nach umweltfreundlichen Konzepten zu forschen. Das Feedback aus den Lagern war so positiv, dass auch auf der Folgeausgabe der Messe ein Diskussionsforum "Verpackung und Umwelt" ausgerichtet wurde. ...

