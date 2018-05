Der Krämerkoloss ist die unangefochtene Nummer eins im deutschen Lebensmittelhandel. Doch digital lässt Edeka schleifen und verliert gegen die Amazon und Rewe an Boden. Warum der Offline-Primus online patzt.

Markus Mosa schien die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. "Wenn Amazon einsteigt, müssen wir reagieren", sagte der Edeka-Chef schon vor zwei Jahren. Kurz zuvor hatten sich die Hinweise verdichtet, dass der Internetgigant Amazon mit seinem Lebensmittellieferdienst Fresh bald in Deutschland starten würde.

Im vergangenen Jahr legte Mosa noch einmal nach: "Unser Online-Umsatz wird Ende des Jahres sicherlich auf dem Niveau unseres Wettbewerbers aus Köln sein", tönte der Edeka-Anführer. Und auch dieses Jahr übte sich Mosa in E-Commerce-Enthusiasmus und ließ seine Öffentlichkeitsarbeiter stolz verkünden: das Online-Geschäft "entwickelte sich 2017 dynamisch und durchbrach mit 122 Millionen Euro die anvisierte 100-Millionen-Marke deutlich". Der Ausbau der digitalen Vertriebskanäle würde nun "zusätzliche Potenziale" eröffnen.

Potenziale? Die gibt es tatsächlich überreichlich bei dem Hamburger Lebensmittelprimus. Denn den alljährlichen Fortschrittsbeteuerungen zum Trotz lässt Edeka bislang kaum digitale Ambitionen erkennen. Im Gegenteil: "Edeka droht online den Anschluss zu verlieren", konstatiert E-Commerce-Experten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein.

Während Amazon in den USA erste Supermärkte ohne Kasse testet und in Deutschland seinen Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh ausbaut, lässt Edeka die digitale Abwehr schleifen. Der mit 122 Millionen Euro angegebenen Online-Umsatz entspricht lediglich einem Anteil von rund 0,2 Prozent an den letztjährigen Gesamterlösen des Konzerns. Und selbst der bescheidene Betrag wurde nicht aus eigener Kraft gestemmt, sondern im Zuge der Übernahme von Kaiser's Tengelmann großteils miterworben. Zum Jahreswechsel 2016/17 fielen neben einem Großteil der Supermarkt-Filialen auch Tengelmanns Online-Ableger Plus.de, GartenXXL sowie der Lebensmittellieferdienst Bringmeister an Edeka.

Letzteren schickt Mosa nun ins digitale Rennen, um Amazon Paroli zu bieten - wenn ...

