Seoul - Wissenschaftler der Ewhat Womans University in Südkorea arbeiten an einem neuartigen Produktionsverfahren für Nahrungsmittel, das die Ernährung des Menschen revolutionieren soll. Was man bislang nur aus Science-Fiction-Filmen kennt, wird dabei Realität: Essen wird von einem 3D-Drucker auf Basis von verschiedenen pulverisierten Zutaten "zubereitet" und lässt sich je nach Wunsch individuell an die eigenen Ernährungsgewohnheiten anpassen. Auf diese Weise könnte nicht nur die wachsende Nahrungsmittelnachfrage auf der Welt gestillt, sondern auch die Umwelt beträchtlich entlastet werden, versprechen die Erfinder.

"Prinzipiell sinnvolle Ideen"

"Unsere aktuelle Ernährungsweise hat gleich mehrere Probleme: Es wird generell zu viel, zu fett, zu süss und zu salzig konsumiert. Die Konsequenz daraus ist eine nicht ausgeglichene Energiebilanz, die beim Menschen zu Übergewicht führt, aber auch erhebliche negative ökologische Folgen mit sich bringt", erklärt Jürgen König, Professor am Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien, im Gespräch mit pressetext. ...

