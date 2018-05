Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Bernd Osterloh ist der mächtigste Betriebsrat in Deutschland. Und er ist einer mit einem weiten Blick in die Zukunft. Während der Wolfsburger Autobauer trotz der Milliardenbelastungen aus der Dieselaffäre Rekordgewinne abliefert, verlangt Osterloh vom neuen Vorstandschef Herbert Diess Einsparungen: "In dem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben", sagte Osterloh dem Handelsblatt. Er erwarte, dass Diess mit seinen Erfahrungen in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Beschaffung VW schneller besser aufstelle. Im Blick hat Osterloh vor allem die Entwicklungsabteilungen der einzelnen Marken, die parallel an neuen Verbrennermotoren und Batterietechnologien arbeiten. "Wir entwickeln zu oft dort doppelt und dreifach, wo es nicht nötig ist", mahnt der 61-Jährige, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt. Zum Einsparvolumen machte er zwar keine Angaben. Laut Konzernkreisen ließe sich durch eine engere Abstimmung der einzelnen Marken aber ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag sparen. (Handelsblatt S. 4)

DEUTSCHE TELEKOM - Der Telekom-Chef Timotheus Höttges glaubt an den Erfolg des Deals von T-Mobile US und Sprint. "Wir sind stark auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte er in einem Interview. "Der Deal ist gut für die Kunden und den Wettbewerb in den USA. Deshalb glauben wir an diesen Deal. Und daran, dass er genehmigt wird." (Handelsblatt S. 15/Börsen-Zeitung S. 9)

RWE - Die beiden Stromkonzerne RWE und Vattenfall können sich auf mehrere Hundert Millionen Euro Entschädigung für den deutschen Atomausstieg einstellen - aber erst 2023. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den das Bundesumweltministerium in die Abstimmung zwischen den Ressorts gegeben hat - und das in aller Eile. Die Gesetzesänderung soll ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, nur noch bis spätestens Ende nächsten Monats bleibt Zeit dafür. (SZ S. 5)

HECKLER & KOCH - Deutschlands größter Hersteller von Gewehren und Pistolen, Heckler & Koch, hat 2017 weniger Umsatz erzielt und ist wieder in die Verlustzone gerutscht. Die Ursache sind Fertigungs- und Lieferprobleme nach einer Umstellung der Produktion. Es kam auch zu verzögerten Markteinführungen neuer Modelle. Zudem verlor das große US-Geschäft mit privaten Waffenkäufern an Schwung. Nach Welt-Recherchen sank der Konzernumsatz 2017 um 10 Prozent auf 182 Millionen Euro. Unterm Strich stand ein Verlust von 13,4 Millionen Euro nach 7,2 Millionen Euro Überschuss 2016. Zuletzt hatte die Firma aus Oberndorf 2014 Verluste ausgewiesen. (Welt S. 15)

AXA - Wenn es nach Alexander Vollert geht, hat bald kein Axa-Mitarbeiter mehr einen festen Schreibtisch, auch er selbst nicht. Stattdessen sucht sich jeder morgens einen Arbeitsplatz, den er abends vollständig räumen muss. Bis Ende 2019 soll das Konzept an allen 16 Standorten in Deutschland umgesetzt sein. Beim "New Way of Working" geht es nicht so sehr um Kostenersparnis. Der französische Konzern will dafür sorgen, dass Unternehmen und Mitarbeiter anders auftreten, eher wie die von Start-ups oder Google. "Wir wollen so etwas werden wie ein empathischer Technologiekonzern", gibt Deutschlandchef Alexander Vollert im SZ-Interview das Ziel vor. "Die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern, wird zunehmen", sagt er. "Wir müssen alles tun, damit diese Beschleunigung in den Köpfen ankommt." (SZ S. 20)

INTESA - "Banca Intesa Sanpaolo will im Alleingang wachsen", erklärt der Chef der landesweit größten Bank Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. So würden im Wealth Management derzeit keine Übernahmegespräche geführt, betont er und nennt als einen Grund, dass die Preise zu hoch seien. Vielmehr sei Intesa Sanpaolo auf dem besten Weg, durch internes Wachstum, durch Effizienzsteigerung und Kostenabbau zur Nummer 1 in Europa zu werden, was Marktkapitalisierung und Effizienz betrifft. Messina: "Wir haben bereits mit der Schweizer UBS gleichgezogen und Credit Suisse übertroffen." Seit Messina die Führung der Bank übernahm, hat sich deren Börsenwert verdoppelt. (Börsen-Zeitung S. 3)

May 02, 2018 00:27 ET (04:27 GMT)

