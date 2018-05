Rekordergebnis bei Bestellungseingang und Umsatz im ersten Quartal mit Wachstum in allen Segmenten

Steigerung von Bestellungseingang und Umsatz des Konzerns um über 35 %

Weiterhin anhaltendes Wachstum im Segment Surface Solutions

Bestellungseingang, Umsatz und EBITDA im Segment Manmade Fibers mehr als verdoppelt

Starkes Wachstum bei Bestellungseingang und Umsatz sowie zweistellige EBITDA-Marge im Segment Drive Systems

EBITDA-Marge des Konzerns mit 15,1 % höher als im Vorjahr

Ausblick bestätigt





Kennzahlen für den Oerlikon Konzern per 31. März 2018 (in CHF Mio.)

Q1 2018 Q1 20171 ? Bestellungseingang 974 707 37,8 % Bestellungsbestand 848 532 59,4 % Umsatz 813 599 35,7 % EBITDA 123 86 43,0 % EBITDA-Marge 15,1 % 14,3 % - EBIT 72 39 84,6 % EBIT-Marge 8,9 % 6,5 % - ROCE (12 Monate, rollierend) 9,6% 5,8% -

1 Angepasst gemäss dem neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15 (Umsätze aus Verträgen mit Kunden).

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 2. Mai 2018 - "Mit einem Rekordergebnis bei Bestellungseingang und Umsatz sowie der Verbesserung der operativen Profitabilität sind wir stark ins neue Jahr gestartet", so Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns.

"Alle drei Segmente haben zum ausgezeichneten Ergebnis beigetragen. Unser Geschäft mit Oberflächenlösungen ist stetig gewachsen - sowohl organisch als auch durch zwei gezielte Technologieübernahmen. Im Segment Manmade Fibers verzeichneten wir ein weiteres Quartal mit beträchtlichem Wachstum. Das Segment Drive Systems trieb sein Geschäft in den sich erholenden Endmärkten spürbar voran. Die herausragenden Ergebnisse bekräftigen unsere Strategie: Konzentration auf unsere Kerngeschäfte für ein nachhaltiges profitables Wachstum. Aufgrund dieser Performance bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2018."

Bestellungseingang, Umsatz und Profitabilität des Konzerns sind hervorragend

Das weltweit positive Wirtschaftsklima in 2017 hielt auch im ersten Quartal dieses Jahres an. Die Kapitalinvestitionen und die Nachfrage nach Dienstleistungen lagen in allen Endmärkten von Oerlikon auf konstant hohem Niveau. Oerlikon nutzte die Marktchancen: Bestellungseingang und Umsatz erreichten mit einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um mehr als 35 % Rekordwerte, während der Bestellungsbestand im Vorjahresvergleich 60 % höher war. Bei konstanten Wechselkursen betrug der Umsatz CHF 787 Mio.

Das Segment Surface Solutions führte seinen Wachstumskurs fort und verzeichnete weltweit einen höheren Bestellungseingang bei Anlagen, Werkstoffen und Dienstleistungen. Besonders stark war die Nachfrage in der allgemeinen Industrie. Das Segment Manmade Fibers erhöhte seinen Umsatz und die operative Profitabilität erheblich. Das Segment verzeichnete einen mehr als doppelt so hohen Bestellungseingang, was vor allem auf das Filamentanlagengeschäft in China zurückzuführen ist. Das umfassende Neugeschäft in Indien und in der Türkei für Filamentanlagen sowie für Texturierungs-, Teppichgarn- und Stapelfaseranlagen wirkte ebenfalls unterstützend. Das Segment Drive Systems erzielte einen rund 20 % höheren Umsatz und Bestellungseingang und legte in allen wichtigen Endmärkten weltweit zu, insbesondere im Landwirtschafts-, Transport- und Automobilsektor.

Dank des hervorragenden Umsatzwachstums und unterstützt durch das disziplinierte Kostenmanagement erhöhte sich das EBITDA des Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf CHF 123 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 15,1 %. Das EBIT lag im ersten Quartal 2018 bei CHF 72 Mio., was 8,9 % des Umsatzes entspricht. Im ersten Quartal erzielte der Oerlikon Konzern eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE, rollierend über 12 Monate) von 9,6 %, was die höhere operative Profitabilität bei nur leicht gestiegener Kapitalbasis widerspiegelt. Im ersten Quartal 2018 erzielte Oerlikon 30,4 % des Konzernumsatzes (Q1 2017: 37,8 %) mit Services, was auf das hohe Niveau der Anlagenverkäufe, insbesondere im Chemiefasergeschäft, zurückzuführen ist.

Ausblick für 2018 bestätigt

Oerlikon geht davon aus, dass die allgemein positive Dynamik in ihren Endmärkten in den kommenden Quartalen anhalten wird. Die geopolitischen Spannungen und protektionistischen Massnahmen könnten sich jedoch auf den internationalen Handel und die Geschäftsentwicklung im Industriesektor auswirken. Aufgrund der starken Performance des Konzerns im ersten Quartal geht Oerlikon davon aus, dass der Bestellungseingang im Gesamtjahr 2018 auf bis zu CHF 3,4 Milliarden und der Umsatz auf rund CHF 3,2 Milliarden ansteigen werden. Zudem erwartet der Konzern eine verbesserte EBITDA-Marge von rund 15 % nach Berücksichtigung von Investitionen in den Aufbau des Geschäfts mit additiver Fertigung.

Segmentüberblick

Segment Surface Solutions

Wichtige Kennzahlen für das Segment Surface Solutions per 31. März 2018 (in CHF Mio.)

Q1 2018 Q1 2017 ? Bestellungseingang 384 351 9,4 % Bestellungsbestand 144 100 44,0 % Umsatz (mit Dritten) 361 331 9,1 % EBITDA 69 70 -1,4 % EBITDA-Marge 19,1 % 21,1 % -

Das Segment Surface Solutions verzeichnete ein weiteres Quartal mit starker Performance. Dies ist auf organisches Wachstum bei Bestellungseingang und Umsatz sowie auf zwei gezielte Technologieübernahmen (Diarc and Sucotec) zurückzuführen. Die Nachfrage nach Anlagen, Werkstoffen und Dienstleistungen nahm weltweit zu. Insbesondere profitierte das Segment von einem deutlichen Aufwärtstrend in der allgemeinen Industrie, unter anderem bei Beschichtungen für Präzisionsbauteile und Halbleiter Anwendungen.

Dank Umsatzwachstum und effektivem Kostenmanagement konnte das Segment eine hohe EBITDA-Marge beibehalten, und zwar auch nach Berücksichtigung der Investitionen in die additive Fertigung. Das EBIT betrug im ersten Quartal 2018 CHF 36 Mio. (Q1 2017: CHF 40 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 10,0 % (Q1 2017: 12,1 %).

Das Segment akquirierte im ersten Quartal Diarc und Sucotec. Die Dünnfilmtechnologien von Diarc erweitern das Portfolio von Oerlikon Balzers für Kunden im Automobilsektor und im Markt für Präzisionsbauteile und stärken die Position von Oerlikon in Finnland. Mit Sucotec baut Oerlikon Balzers das Angebot mit hochwertigen Anlagen zur chemischen Dampfabscheidung (CVD, Chemical Vapor Deposition) für den Werkzeugmarkt aus. Ausserdem nahm das Segment sein neues Beschichtungszentrum in Johor, Malaysia, in Betrieb. Damit deckt es die hohe Nachfrage von Kunden aus dem Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Medizin-, Maschinenbau- sowie Elektroniksektor in Malaysia und Singapur ab.

Im Geschäftsbereich additive Fertigung (AM) hat Oerlikon mit Boeing eine Vereinbarung abgeschlossen, um während fünf Jahren gemeinsam standardisierte Werkstoffe und Verfahren - vom Pulvermanagement bis hin zum fertigen Produkt - zu entwickeln. Damit ermöglichen die beiden Unternehmen die Entwicklung eines breiten Spektrums an sicheren, zuverlässigen und kostengünstigen Titanbauteilen für die Luft- und Raumfahrt. Im Rahmen einer Partnerschaft mit Farsoon Technologies bietet Oerlikon eine Lösung an, die qualifizierte Metallpulver von Oerlikon AM sowie AM-Drucker von Farsoon umfasst. Damit soll die additive Fertigung in China breitere Anwendung finden.

Segment Manmade Fibers

Wichtige Kennzahlen für das Segment Manmade Fibers per 31. März 2018 (in CHF Mio.)

Q1 2018 Q1 2017 ? Bestellungseingang 373 174 >100 % Bestellungsbestand 507 325 56,0 % Umsatz (mit Dritten) 243 98 > 100 % EBITDA 27 0 >100 % EBITDA-Marge 11,1 % -0,2 % -

Das Filamentanlagengeschäft trug am meisten zur beachtlichen Performance des Segments im ersten Quartal bei. Das Segment sicherte sich Grossaufträge und profitierte von der positiven Marktstimmung für den Ausbau von Produktionskapazitäten. Der starke Umsatz bei Filamentspinnmaschinen bot ein stabiles Umfeld für Projekte im Bereich Texturiermaschinen. Das Umsatzwachstum des Segments war hauptsächlich auf das Geschäft in China zurückzuführen. Aber auch in Indien und in der Türkei bestand eine grosse Nachfrage nach Filamentanlagen sowie nach Texturierungs-, Stapelfaser- und Teppichgarnsystemen. In Nordamerika war dank des gesunden Wachstums im Teppichgarngeschäft in diesem Markt ein deutlich höherer Bestellungseingang zu verzeichnen.

Aufgrund des hohen Umsatzes war das EBITDA mehr als 100 % höher als im Vorjahr. Das EBIT lag im ersten Quartal 2018 bei CHF 22 Mio. (Q1 2017: CHF -5 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 8,9 % (Q1 2017: -5,4 %).

Segment Drive Systems

Wichtige Kennzahlen für das Segment Drive Systems per 31. März 2018 (in CHF Mio.)

Q1 2018 Q1 2017 ? Bestellungseingang 217 182 19,2 % Bestellungsbestand 197 107 84,1 % Umsatz (mit Dritten) 209 170 22,9 % EBITDA 26 14 85,7 % EBITDA-Marge 12,4 % 8,4 % -

Im ersten Quartal vermochte das Segment den Bestellungseingang um fast 20 % und den Umsatz um über 20 % zu erhöhen. Das Segment profitierte weiterhin von seiner neu ausgerichteten Strategie und erzielte in allen wichtigen Endmärkten - Landwirtschaft, Bau, Transport, Automobil sowie Energie und Bergbau - und in allen Regionen ein erfreuliches Wachstum. In seinem grössten Markt, dem Landwirtschaftssektor, verzeichnete das Segment eine höhere Nachfrage in Indien, in den USA und in Europa. Auch der Transportsektor erlebte ein starkes Wachstum, insbesondere für Nutzfahrzeuge in Indien und China. Im Automobilsektor unterstützte das höhere Umsatzvolumen bei Personenkraftwagen in Indien und China das stabile Wachstum in Europa. Im Öl- und Gassektor sowie in der Bergbauindustrie war zudem eine leichte Erholung zu beobachten, vor allem im Bereich Fracking.

Dank einem stabilen Umsatz und Massnahmen im Kostenmanagement verbesserte sich das EBITDA um über 80 % gegenüber der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge lag mit 12,4 % im zweistelligen Bereich. Das EBIT betrug im ersten Quartal 2018 CHF 14 Mio. (Q1 2017: CHF 3 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 6,6 % (Q1 2017: 2 %). Desweitern wurde in Q1 2018 der Versicherungsplan in den USA angepasst. Der finanzielle Effekt konnte noch nicht abschliessend beurteilt werden und wurde deshalb nicht im Q1 Ergebnis erfasst. Erste Schätzungen gehen von einem positiven Beitrag auf EBITDA-Stufe von rund CHF 10 Mio. aus.

Die positive Dynamik im E-Drive-Markt setzte sich fort, wobei ein Absatzsprung bei den neuen Energiefahrzeugen in China zu verzeichnen war. In Vorbereitung auf die Einführung der ersten E-Drive-Getriebe in China hat das Segment eine Vereinbarung zur Errichtung eines neuen Werks in der Changshu New and Hi-Tech Industrial Development Zone unterzeichnet.



Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) entwickelt Werkstoffe, Anlagen und Oberflächentechnologien und erbringt spezialisierte Dienstleistungen, um Kunden leistungsfähige Produkte und Systeme mit langer Lebensdauer zu ermöglichen. Gestützt auf seine technologischen Schlüsselkompetenzen und sein starkes finanzielles Fundament setzt der Konzern sein mittelfristiges Wachstum fort, indem er drei strategische Faktoren umsetzt: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete M&A-Aktivitäten. Oerlikon ist ein weltweit führender Technologie- und Engineering-Konzern, der sein Geschäft in drei Segmenten (Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems) betreibt und weltweit rund 15 000 Mitarbeitende an 186 Standorten in 37 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.

