INVESTITIONEN - Trotz anhaltender Rekordeinnahmen bei den Steuern und eines kräftigen Wirtschaftswachstums will der Bund die öffentlichen Investitionen zurückfahren. Wie aus der Haushaltsplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hervorgeht, sollen die Ausgaben von 37,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 fallen. Das geht aus der Kabinettsvorlage über den Regierungsentwurf zur Finanzplanung hervor, den Scholz an diesem Mittwoch im Bundeskabinett präsentieren will. Er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. (SZ S. 1)

EU-HAUSHALT - Die EU-Kommission wird in ihrem offiziellen Haushaltsvorschlag für die Finanzperiode 2021 bis 2027 voraussichtlich Ausgaben von 1,13 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung vorschlagen. Diese Zahl war am Dienstag in der EU-Behörde zu hören und entspricht früheren FAZ-Informationen. Der Vorschlag, die die Kommissare an diesem Mittwoch offiziell beschließen wollen, werde für alle Seiten "vertretbare Zumutungen" enthalten, hieß es in der Kommission. (FAZ S. 17/Welt S. 13)

EU - Die EU will den Austritt Großbritanniens nutzen, um das umstrittene Rabattsystem bei den Beitragszahlungen für den Brüsseler Haushalt schrittweise bis 2027 abzuschaffen. So steht es im neuen siebenjährigen Finanzrahmen, den EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am heutigen Mittwoch in Brüssel vorstellt. (Handelsblatt S. 9)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - In der Koalition bahnt sich neuer Streit ums Geld an. Konkret geht es um die Rücklage aus der Arbeitslosenversicherung. Die wird nach Auffassung der Bundesregierung im Laufe des Jahres die 20-Milliarden-Euro-Marke erreichen. Dies geht aus dem Haushaltsentwurf für 2018 hervor, mit dem sich das Kabinett an diesem Mittwoch befassen wird und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Während die Union darauf dringt, möglichst viel Geld rasch über Beitragssenkungen an die Versicherten zurückzugeben, will SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles Überschüsse in Fortbildung investieren. (SZ S. 19)

GRUNDSTEUER - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, hat vor neuen Belastungen der Wirtschaft im Zuge der Reform der Grundsteuer gewarnt. "Aus Sicht der Unternehmen muss in jedem Fall vermieden werden, dass die zukünftige Grundsteuer zu einer höheren Unternehmensbesteuerung führt", sagte Wansleben. So würden die Betriebe in vielen Regionen bereits seit Jahren durch steigende Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer zusätzlich belastet. (Saarbrücker Zeitung)

KI - Der von der Großen Koalition im Koalitionsvertrag angekündigte Masterplan für künstliche Intelligenz (KI) nimmt Formen an. Nach Informationen des Handelsblatts arbeitet die Bundesregierung an einer umfassenden Strategie, wie die Potenziale von künstlicher Intelligenz besser genutzt werden können. Am 18. Mai soll es im Bundeskanzleramt ein erstes Treffen der Bundesregierung auf höchster Ebene mit KI-Experten geben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier soll dabei sein, ebenso Kanzleramtsminister und Digitalkoordinator Helge Braun sowie Forschungsministerin Anja Karliczek (alle CDU). Auch eine Teilnahme von Kanzlerin Angela Merkel ist geplant. Anfang Juni soll dann ein gemeinsames Eckpunktepapier zu dem Thema im Kabinett verabschiedet werden. (Handelsblatt S. 11)

IRAN - Europa will das Atomabkommen mit dem Iran unbedingt retten. Die Bundesregierung sieht die IAEA am Zuge. Sie müsse schnellstmöglich Zugang zu den israelischen Informationen bekommen und klären, ob es darin tatsächlich Hinweise auf einen Verstoß gegen das Atomabkommen gibt, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) der Bild-Zeitung. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, rechnet allerdings mit dem Schlimmsten. US-Sanktionen müssten zwar nicht zwingend zum völligen Aus für das Abkommen führen. "Nach dem, was wir in den letzten 48 Stunden aus Jerusalem und Washington gehört haben, muss man aber Stand jetzt mit einer kompletten Aufhebung rechnen", sagte der CDU-Politiker Welt. (Bild/Welt S. 1)

IRAN/ISRAEL - Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat die Vorwürfe des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, wonach der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm verfolgt, scharf kritisiert. "Netanjahu versucht nun mit einer Geheimdienstshow den USA einen Vorwand zu liefern, das Abkommen zu kündigen", sagte Trittin. "Das ist ebenso durchsichtig wie absurd - vor allem aber in der Konsequenz gefährlich." Netanjahu habe lediglich belegt, dass einmal erworbenes Wissen zum Bau von Bomben nicht einfach wieder verschwinde, fügte Trittin mit Blick auf angebliche Beweise hinzu, die der israelische Ministerpräsident am Montag präsentiert hatte. Entscheidend sei aber der Verzicht Teherans auf die Herstellung waffenfähigen Urans. (Tagesspiegel)

