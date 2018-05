Moneycab.com: Herr Studer, seit Mitte letzten Jahres sind die neuen EU-Neuregulierungen für den Marktzugang und die -überwachung von Medizinprodukten (MDR) sowie In-vitro-Diagnostika (IVDR) in Kraft. Welches ist der Hintergrund für die Neuregulierungen?

Peter Studer: Die Direktiven, die in den 90er Jahren in Kraft gesetzt wurden, sind in die Jahre gekommen. Deshalb ist es notwendig geworden, eine grundlegende Anpassung an zwischenzeitlich technologisch nicht mehr vergleichbare Produkte, an neue Konformitätsanforderungen und Herstell- sowie Vertriebsvoraussetzungen vorzunehmen. Der Brustimplantate-Skandal (PIP) erhöhte 2012 den Druck zur Überarbeitung der aktuellen Richtlinien und beschleunigte die Entwicklung erster Entwürfe zu den neuen Verordnungen. Deren Ziel war von Beginn weg, die Patientensicherheit weiter zu erhöhen.

Was unterscheidet die Neuregulierungen von den vorherigen Richtlinien?

Die beiden neuen Verordnungen, welche die bestehenden drei Richtlinien ersetzen werden, sind in den EU-Mitgliedsstaaten rechtlich bindend. Sie bringen zusätzliche und erhöhte Anforderungen für die gesamte Medtech-Wertschöpfungskette mit sich - vom Zulieferer über den Hersteller bis zum Patienten.

Wie äussert sich das bzw. welches sind die wichtigsten Neuerungen?

Eingeführt wurden u.a. Höherklassifizierungen für bestimmte Produkte und damit verschärfte Auflagen. Auch Software mit medizinischer Zweckbestimmung und gewisse Produkte im Ästhetik-Bereich fallen jetzt unter die beiden Regulierungen. Es gibt auch neue Risikoklassen für In-vitro-Diagnostika. Hochrisikoprodukte unterliegen strikteren Kontrollen, teilweise unter Einbezug eines Experten-Pools auf EU-Ebene. Weiter werden für neue Implantate die Marktzugangsprozesse anspruchsvoller und die Anforderungen an die klinische Evidenz wird erhöht. Eingeführt werden auch Pässe für Patienten mit Informationen zu ihren implantierten Produkten. Verbessert wird zudem die Markt- und Produkttransparenz, dies durch eine neue europäische Datenbank Eudamed und die Einführung der Unique Device Identification UDI.

Können Sie uns die verschärften Auflagen an einem Beispiel erläutern?

Neu werden Implantate der Risikoklasse III vor ihrer Markteinführung zusätzlich einem Konsultationsverfahren durch ein EU-Expertengremium unterstellt. Dadurch verzögert sich die Verfügbarkeit dieser neuen Produkte um mindestens die zusätzlich anfallende Zeit des Verfahrens. Je nach Einschätzung des Gremiums kann es zu zusätzlichen Verzögerungen kommen, sofern die klinische Bewertung einschliesslich der vorgesehenen Indikationen zur Diskussion gestellt würde. Dadurch könnte unter Umständen eine erneute Designphase mit all ihren nachgelagerten Umsetzungsschritten notwendig werden.

"Die erhöhte Transparenz der Produktperformance und Handelswege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...