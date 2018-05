Die Kunden mit nicht korrekt zugestellten Paketen zu terrorisieren, überlässt DHL nicht den gestressten Boten allein. Dank der Sendungsverfolgung lassen sich Kunden bequem über das Smartphone fertig machen.

Ich habe jüngst etwas im Internet bestellt. Sie merken schon, jetzt wird es spannend. Denn das konnte ja nicht gut gehen.

Dieses mulmige Wallen in der Magengegend. Das ist das DHL-Gefühl! Knecht Kunde. Um uns Internet-Käufern das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden, bietet DHL ja die Sendungsverfolgung an. Motto: Ruhig Blut, wir haben alles unter Kontrolle.

Ha! Ich wiederhole: HA! Ich hab das vor ein paar Wochen mal gemacht. Ich habe über Amazon bei einem Drittanbieter einen Motorradhelm bestellt, und weil der einfach nicht ankam, habe ich die Sendungsnummer auf der DHL-Seite eingegeben. Das Sendungsverfolgungs-Protokoll liest sich wie die Chronologie des Scheiterns. Endlich weiß ich, wie DHL arbeitet. Ich darf wortwörtlich zitieren:

Fr, 06.04.18 13:54 GroßbritannienDie Sendung ist im Start-Paketzentrum eingetroffen.Aha, eine Woche nach Bestellung wurde der Helm also vom Verkäufer zur Post gebracht. Aber huch! In Großbritannien? Toll, das war mir bei der Bestellung nicht klar. Ob das innerhalb der versprochenen Zustellfrist klappt? Naja.

Fr, 06.04.18 13:54 GroßbritannienDie Sendung wird ins Zielland transportiert und dort an die Zustellorganisation übergeben.Super. Zwei Meldungen innerhalb einer Minute. Flutscht! Und ich stehe in Deutschland mit offenen Armen bereit.

Fr, 06.04.18 13:57 -Die Auftragsdaten zu dieser Sendung wurden vom Absender elektronisch an DHL übermittelt.Die waren ganz schön am Rödeln an jenem Freitag. Nur für mich. Ich weiß sowas zu würdigen.

Sa, 07.04.18 13:10 Köln, DeutschlandDie Sendung wurde im Start-Paketzentrum bearbeitet.Da wissen die ...

