The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DB7UQX4 DT.BANK MTN 09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J1D7 DZ BANK CLN E.8626 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2B9 DZ BANK CLN E.8658 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZ39 DZ BANK CLN E.8582 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0JL3 LB.HESS.-THR. OPF 920 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4FT6 LB.HESS.THR.CARRARA02B/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU0740LAE57 BERKSHIRE H.E. 18/23 REGS BD00 BON USD N

CA 8NDA XFRA XS0923472814 NORD GOLD NV 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J1S5 DZ BANK CLN E.8639 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J279 DZ BANK CLN E.8688 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2557 DZ BANK IS.A606 BD01 BON EUR N

CA XFRA US345370BN94 FORD MOTOR CO. 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA USU1108LAH25 BROADCOM/KY FIN.17/28REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BRL0302 NORDLB PF. 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3404 HSH NORDBANK ZS 53 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AH70 UC-HVB S.1771 13/18VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US29379VBG77 ENTERPR.PRODS OP. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US74348TAN28 PROSPECT CAP 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0848710108 WING LUNG BK 12/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0919055581 BEIJING ENT.WATER 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0927643030 ONGC VIDESH 13/18 BD02 BON USD N

CA VAYA XFRA FI0009900682 VAISALA OY A EQ00 EQU EUR N