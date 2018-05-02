FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.012 EUR
0UR XFRA GB0003345054 FENNER PLC LS-,25 0.024 EUR
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THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.012 EUR
0UR XFRA GB0003345054 FENNER PLC LS-,25 0.024 EUR