FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4

EUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO SE

E2S XFRA CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50

0GB XFRA CA13767U1093 CANNIMED THERAPEUTICS

BSND XFRA US23636T1007 DANONE S.A. ADR 1/5/O.N.