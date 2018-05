Das lang erwartete Comeback von Heidelberger Druck kommt langsam in Gang. Zurzeit liegen vier Analysteneinschätzungen von Privatbanken vor, die mit Kursziel um 4 bis 4,50 Euro rechnen. Unser altes Ziel lag bei 5 Euro. Überraschend: Das Geschäftsmodell wird auf den Kopf gestellt, indem nicht mehr der Verkauf von Druckmaschinen im Vordergrund stehen soll, sondern ein besonderes Verfahren zwischen Hersteller und Kunden, um eine höhere wirtschaftliche Nutzung der Druckmaschinen zu erreichen. Der Kunde soll künftig pro bedrucktem Bogen Papier oder Karton die in Anspruch genommene Kapazität bezahlen. Der Spareffekt für den Kunden liegt auf der Hand.Der Rentabilitätseffekt für den Maschinenhersteller ist noch offen, aber nicht unlogisch, weil der klassische Druck zurückgeht und Verpackung und Werbung nebst Etiketten eigentliche Wachstumsträger sind. Klappt das? Der Weltmarkt für Bogenoffset hat sich dramatisch reduziert, in den letzten 15 Jahren halbiert. Heidelberger Druck ist mit 40 % Marktanteil immer noch unangefochtener Primus und der Weltmarkt für Druckproduktion liegt bei 400 Mrd. Euro. Darauf zielt die neue Strategie. Wir geben dem eine Chance.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Finanzbrief Nr. 9 vom 2.5.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info