Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktie des Internet-Portalbetreibers auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an und verwies zudem auf die gestiegene Bewertung der Vergleichsgruppe./ajx/zb

Datum der Analyse: 02.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12DM80

AXC0051 2018-05-02/07:27