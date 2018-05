Während es für heimische Autobauer in den USA schwer geworden ist Autos loszuwerden, stellten sich deutsche Autobauer gegen den Trend und verkauften mehr Autos als die Rivalen. So konnte VW mit knapp 29.000 Fahrzeugen 4,5 % mehr Autos an die Kunden bringen als vor einem Jahr. Die VW-Tochter Audi schlug 2,1 % mehr Fahrzeuge los. Bei der VW-Sportwagen-Tochter Porsche belief sich das Plus auf 0,7 %. Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz setzte 1 % mehr Autos in den USA ab. BMW konnte sogar ein sattes Plus von 4,2 % verbuchen.



Fiat Chrysler steigerte seine Verkäufe um 4,5 % und kam so auf etwas über 184.000 Stück. Ford und Toyota meldeten dagegen einen Rückgang von jeweils 4,7 %. Der US-Konzern verkaufte knapp 205.000 Fahrzeuge, das japanische Unternehmen gut 192.000. General Motors meldet nur noch den Quartalsabsatz. Doch die Branche geht beim US-Marktführer von einem Minus von bis zu 8 % im April aus. Besonders hart traf es Nissan mit einem Einbruch von rund 28 % auf etwas weniger als 88.000 Fahrzeuge.



Alles deutet darauf hin: Nach einem längeren Boom der US-Autoindustrie lässt die Nachfrage der Kunden nun nach. Uns und unseren Autobauern kann das offenbar nicht schaden...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info