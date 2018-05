Desert Lion Energy Inc.: Desert Lion Energy schließt Lieferung der größten Lithiumkonzentratladung aus Afrika ab DGAP-News: Desert Lion Energy Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Verkauf Desert Lion Energy Inc.: Desert Lion Energy schließt Lieferung der größten Lithiumkonzentratladung aus Afrika ab 02.05.2018 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Desert Lion Energy schließt Lieferung der größten Lithiumkonzentratladung aus Afrika ab TORONTO, Kanada. 2. Mai 2018. Der namibische Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") meldet den Abschluss der Lieferung von 30.321 Tonnen Lithiumkonzentrat bestimmt für die Lithiumkarbonat-Aufbereitungsanlage des Abnahmepartners des Unternehmens, Jiangxi Jinhui Lithium Co. Limited ("Jinhui") in Yichuan, China. "Desert Lion ist stolz auf die Lieferung der ersten kommerziellen Lithiumkonzentratladung an unseren Abnahmepartner Jinhui," sagte Tim Johnston, President und Chief Executive Officer der Desert Lion Energy. "In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Phasen 1 und 2 seines Produktionsplans beantragt und erhalten; die Genehmigungen für die Aufbereitung der historischen Tailings (Aufbereitungsrückstände) aus dem Abbau auf Rubicon und Helikon erhalten; Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von über 20.000m niedergebracht und eine hochauflösende radiometrische und magnetische Erkundung durchgeführt sowie ein strategisches Abnahmeabkommen mit Jinhui unterzeichnet, das den Erhalt einer Vorauszahlung in Höhe von 4,5 Mio. USD einschloss. "Der Abschluss dieser Lieferung ist ein weiterer Schlüsselerfolg für das Team in kurzer Zeit. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik fortzusetzen, während wir mit Phase 1 der Produktion voranschreiten," sagte Herr Johnston Produktionszeitplan und wichtige Meilensteine Der Produktionsplan des Unternehmens ist weiterhin gültig. Laut dessen erwartet das Unternehmen im Rahmen der Phase 1 der Arbeiten die Produktion von ungefähr weiteren 120.000 bis 130.000 Tonnen Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Zur Unterstützung des Plans des Unternehmens zur Produktion eines höherwertigen Lithiumprodukts setzt Desert Lion die Konstruktion ihrer Flotationsanlage der Phase 1 fort, deren Inbetriebnahme bis Ende des dritten Quartals 2018 erwartet wird. Nach Fertigstellung wird die Flotationsanlage der Phase 1 in der Lage sein ungefähr 350.000 bis 400.000 Tonnen Material pro Jahr aufzubereiten. Pläne zur Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") auf Desert Lions Lithiumprojekt in Namibia (das "Projekt") sind für das zweite Quartal 2018 vorgesehen. Zusätzlich zur Mineralressourcenschätzung des Unternehmens auf dem Projekt wird die PEA auch eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der Flotationsanlage für Phase 1 sowie der Phasen 2 und 3 des Produktionsplans des Unternehmens einschließen. Ferner erwartet Desert Lion den Erhalt einer Entscheidung über ihre Abbaulizenz der Phase 2 bis Ende des zweiten Quartals 2018, die zurzeit von Namibias Bergbau- und Energieministerium geprüft wird, sowie die Finalisierung der Investition Jinhui's in Höhe von 13 Mio. CAD in Desert Lion in den kommenden 6 bis 8 Wochen, was Jinhui zu einer Kapitalbeteiligung von 15% an dem Unternehmen berechtigen wird. Über Desert Lion Energy Inc. Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur. Für weitere Informationen: Desert Lion Energy Inc. Tim Johnston, President & CEO Salisha Ilyas, VP, Investor Relations Tel: (647) 209-9200 Email: info@desertlionenergy.com Webseite: www.desertlionenergy.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. 