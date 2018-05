Der Dax dürfte nach dem Mai-Feiertag mit leichten Verlusten in den neuen Börsenmonat starten. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer bei 12.588 Punkten. Am Montag hatte das Börsenbarometer mit einem Anstieg von 0,3 Prozent auf 12.612 Punkten auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar geschlossen.

