FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die EU bleibt vorläufig weiter von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschont. US-Präsident Donald Trump verlängerte kurz vor Ablauf der bisherigen Frist die Ausnahmeregelung um vier Wochen bis zum 1. Juni, um weitere Zeit für Verhandlungen zu geben. Die EU-Kommission kritisierte jedoch, dass die Ausnahme weiterhin nicht "vollständig und dauerhaft" gelte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warb dafür, auf "berechtigte Belange" der USA einzugehen. Die EU-Kommission monierte, die weiterhin nur vorläufige Ausnahmeregelung verlängere die "Unsicherheit auf dem Markt", die sich bereits auf Geschäftsentscheidungen auswirke. Zugleich warnte die Behörde, die EU werde als langjähriger Partner der USA "nicht unter Druck verhandeln". Auch Altmaier sagte in Berlin, er hätte sich gewünscht, dass die Ausnahme bereits "definitiv und permanent" ausgefallen wäre. In der US-Erklärung hieß es, diese Fristverlängerung solle die "letzte" sein. US-Handelsminister Wilbur Ross bewertete den bisherigen Verlauf der Handelsgespräche jedoch positiv.

Nach dem neuerlichen Aufschub bei US-Strafzöllen haben sich die deutschen Wirtschaftsverbände verhalten zu der neuen Gnadenfrist geäußert. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl reagierte zwar erleichtert ob der Atempause, beklagte aber die große Verunsicherung der Unternehmen. Die Stahlhütten fürchten wie die anderen Metallverarbeiter, dass in Zukunft die Preise nach unten gehen, weil vor allem China und Russland versuchen dürften, für die USA geplante Lieferungen nach Europa und Deutschland umzuleiten. "Es ist schädlich und falsch von den USA, die Ausnahmen wieder zu befristen. Die neuerliche Schonfrist verunsichert die Unternehmen erheblich", kritisierte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Nach dem neuerlichen Aufschub bei US-Strafzöllen hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen die von Washington geforderten Obergrenzen für Exporte ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

QIAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis/Aktie in Dollar, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 338 +10% 13 308 Operatives Ergebnis bereinigt 74 +16% 11 64 Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- -- 51 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,24 +9% 13 0,22

Weitere Termine:

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Schneider Elec.: 0,19 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,4 zuvor: 55,1 11:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,6% gg Vj -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 53,7 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 1. Veröff.: 58,1 zuvor: 58,2 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 56,6 11:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +241.000 Stellen

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10.15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit November 2039 im offenen Gesamtvolumen 11.00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 1,0 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11.30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,30 -0,18 Nikkei-225 22.458,29 -0,22 Schanghai-Composite 3.075,33 -0,22 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.612,11 +0,25 (Montag) DAX-Future 12.606,00 +0,07 (Montag) XDAX 12.596,80 +0,09 (Montag) MDAX 25.967,06 +0,42 (Montag) TecDAX 2.625,60 -0,01 (Montag) EuroStoxx50 3.536,26 -0,01 Stoxx50 3.084,84 -0,09 Dow-Jones 24.099,05 -0,27 S&P-500-Index 2.654,80 0,25 Nasdaq-Comp. 7.130,70 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,81% +21 (Montag)

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

Anleiherenditen aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,97 2,97 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas festeren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Kurstreiber sei der schwache Euro, der am Morgen um die 1,20er-Marke zum Dollar pendelt. Die Stärke der US-Devise ist gut für den Export aus Europa. Beim DAX wird mit einem erneuten Angriff auf die 12.600er-Marke gerechnet. Für Erleichterung sorgen könnte auch die Verlängerung der Gespräche im Streit um US-Strafzölle, allerdings klärt dies die Situation auch nicht und lässt die Hängepartie weitergehen. Im Fokus steht am Abend vor allem die Entscheidung der Fed und ihr weiterer Zinsausblick. Die Karten könnten dann neu gemischt werden, heißt es. Bis dahin dürfte das Geschäft eher abwartend verlaufen. Die ADP-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag werden dabei als Indikator gewertet: Ein zu starker US-Arbeitsmarkt könnte stärkere Zinsmaßnahmen der Fed provozieren. Die Stärke des US-Dollar sei ein Spiegel der Markterwartungen an höhere Zinsen. Belastend wirkt der Caixin-Einkaufsmanagerindex der Industrie in China. Die wichtigen Exportaufträge brachen ein.

Rückblick: (Montag) Etwas fester - Abgesehen von M&A-Fieber in einzelnen Branchen fehlten die Impulse. International gönnten sich viele Marktteilnehmer einen Brückentag. Daneben hielten sich die Anleger vor Inkrafttreten der US-Strafzölle gegen die EU am Dienstag zurück. Die Angst vor den Strafzöllen auf europäischen Stahl drückte auf die Stimmung der Stahlaktien. Thyssenkrupp verloren 2,3 Prozent, Salzgitter 1,7 Prozent und Klöckner 2,1 Prozent. Massive Kursgewinne verbuchten einige bekannte Aktien aus Großbritannien: So haussierten die Titel der Supermarktkette Sainsburys um 14,5 Prozent und die der Werbeagentur WPP um 8,6 Prozent. WPP legte für das erste Quartal bessere Geschäftszahlen als erwartet vor. Bei Sainsbury trieb der überraschende Zusammenschluss mit der britischen Tochter von Walmart.

DAX/MDAX/TECDAX (Montag)

Gut behauptet - Im Fokus stand die Deutsche Telekom mit der nun im dritten Anlauf geplanten Übernahme von Sprint durch ihre US-Tochter T-Mobile US. Trotz hoher Integrationskosten werteten sie Marktteilnehmer positiv. Allerdings war unklar, ob die Wettbewerbsbehörden den Deal durchwinken werden, nachdem sie sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch geäußert hatten. Deutsche Telekom schlossen mit Abschlägen von 0,3 Prozent. Zuletzt nachgebende Renditen an den Anleihemärkten stützten Immobilienwerte: Vonovia gewannen 1,2 Prozent und Deutsche Wohnen 1,5 Prozent. Continental und Merck KGaA schlossen nur im Minus wegen ihrer Dividendenabschläge. Washtec wurden trotz etwas schwächerer Geschäftszahlen 1,3 Prozent fester gehandelt. "Überraschend ist, dass Washtec trotz der schwachen Entwicklung im ersten Quartal den Ausblick auf das Gesamtjahr nicht kassiert hat", sagte ein Marktteilnehmer. Nach guten Geschäftszahlen für das erste Quartal ging es für RIB-Software um 6,7 Prozent nach oben. Aixtron wurden weiter verkauft und verloren 8,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE (Montag)

Am Brückentag sei der nachbörsliche Handel sehr ruhig verlaufen, sagte ein Händler. Es habe keine auffallenden Bewegungen bei Einzelwerten gegeben. Der Gesamtmarkt kam mit der Wall Street zurück.

USA / WALL STREET (Dienstag)

Uneinheitlich - Käufe im späten Geschäft haben die Kurse am breiten Markt und vor allem an der technologielastigen Nasdaq nach oben geführt. Dagegen schloss der Dow, belastet von einigen Schwergewichten, im Minus, aber klar über Tageshoch. Zu den Favoriten gehörten die verschiedenen Technologiesektoren wie Hardware, Halbleiter, IT und Software. Offenbar waren die Börsianer zuversichtlich mit Blick auf die Apple-Zahlen, die am Dienstag nachbörslich mitgeteilt werden. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Ein belastendes Thema war dagegen die jüngste Runde an Unternehmensergebnissen, die nicht überzeugten. Hinzu kamen handelspolitische Sorgen, nachdem die US-Regierung die Zollbefreiung der EU, Kanadas und Mexikos lediglich um 30 Tage verlängert hatte. Daneben herrschte Vorsicht und Zurückhaltung, weil die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch ansteht. Boeing verloren 1,2 Prozent. Der Flugzeughersteller will den Teilebauer KLX für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen. KLX gaben 8,6 Prozent nach. Merck hat im ersten Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie fiel um 1,5 Prozent. Pfizer verloren 3,3 Prozent, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen verfehlt hatte. Dagegen drehten Under Armour nach durchwachsenen Geschäftszahlen ins Plus. Die Aktie gewann nach zunächst heftigen Verlusten schließlich 1,5 Prozent. Seagate hatte zwar die Konsensschätzungen übertroffen, nicht jedoch die hohen Erwartungen einiger Investoren. Die Aktie verbilligte sich um 6,4 Prozent.

Die Notierungen der Anleihen gaben nach, so dass die Rendite der zehnhjährigen Titel um 2 Basispunkte stieg auf 2,97 Prozent. Im Vorfeld der Fed-Sitzung positionierten sich die Anleger für mögliche Signale einer künftigen Zinserhöhung.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2001 +0,1% 1,1993 1,2077 EUR/JPY 131,72 -0,0% 131,74 132,07 EUR/CHF 1,1954 +0,0% 1,1953 1,1969 GBP/EUR 1,1342 -0,0% 1,1418 1,1400 USD/JPY 109,75 -0,1% 109,85 109,38 GBP/USD 1,3612 -0,0% 1,3613 1,3765 Bitcoin BTC/USD 9.111,41 +0,0% 9.109,33 9.281,27

Der Dollar rückte in Riesenschritten vor. Hauptgrund war die erwartete unterschiedliche Geldpolitik in den USA und anderen Weltregionen. Während die US-Notenbank einen zunehmend straffen Kurs fährt, trauen viele Teilnehmer den anderen großen Akteuren die Zinswende nicht zu. Der Euro fiel erstmals seit Januar unter die 1,20er Marke und damit zugleich unter die vielbeachtete 200-Tagelinie. Im Jahreshoch im Februar wurden für die Gemeinschaftswährung noch über 1,25 Dollar bezahlt. Derweil näherte sich der Dollar der 110-Yen-Marke, die er zuletzt im Februar erobert hatte.

Der Dollar setzt seine Aufwertung am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft fort, der Euro fällt im Gegenzug erneut unter die Marke von 1,20 Dollar. Die auseinanderlaufende Zinspolitik zwischen den USA und anderen Währungsräumen einschließlich Europa lasse Anleger weiterhin den US-Dollar anlaufen, heißt es im Handel. Der WSJ-Dollarindex klettert auf das höchste Niveau seit Ende Dezember 2017. Mittlerweile preist der Zinsterminmarkt vier US-Leitzinserhöhungen 2018 mit einer Wahrscheinlichkeit von 49 Prozent nach zuletzt 32 Prozent. Derweil hat China den Yuan 0,4 Prozent schwächer gestellt nach einer viertägigen Feiertagspause. Damit fixte China die Landeswährung auf dem tiefsten Stand zum Dollar seit dem 25. Januar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,55 67,25 +0,4% 0,30 +12,5% Brent/ICE 73,20 73,13 +0,1% 0,07 +12,2%

Öl der Sorte WTI sank mit dem festen Dollar um 1,9 Prozent auf 67,25 Dollar je Barrel. Brentöl verlor in ähnlichem Ausmaß. Am Vortag hatten die vermeintlichen Enthüllungen Israels zu Iran den Preis noch gestützt, doch am Dienstag wurde dies weniger dramatisch gesehen. Dennoch bleibt das Iran-Thema auf der Agenda und könnte den Preis wieder nach oben bringen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,10 1.303,88 +0,5% +6,23 +0,6% Silber (Spot) 16,31 16,16 +0,9% +0,14 -3,7% Platin (Spot) 897,60 895,00 +0,3% +2,60 -3,4% Kupfer-Future 3,05 3,02 +1,3% +0,04 -7,9%

Die stahlharte US-Devise rüttelte auch die Preise des in der US-Währung gehandelten Rohstoffs Gold durch. Der Goldpreis verlor 0,8 Prozent auf 1.304 Dollar je Feinunze, bewegte sich damit auf einem Zweimonatstief und näherte sich überdies der 1.300-Dollarmarke.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

IRANKRISE

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es "keine glaubwürdigen Hinweise" auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009.

US-Außenminister Mike Pompeo hat die von Israel vorgelegten Geheimdiensterkenntnisse zu einem angeblichen geheimen Atomprogramm des Iran als authentisch bezeichnet.

Die marokkanische Regierung hat dem Iran eine Destabilisierung ihres Landes vorgeworfen und aus Protest die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Marokkos Außenminister Nasser Bourita bezichtigte Teheran, mit Waffenlieferungen die Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara zu unterstützen.

KOREAKRISE

Südkorea, China und Japan planen für Mittwoch kommender Woche einen Dreiergipfel in Tokio zur Abstimmung über die jüngsten diplomatischen Entwicklungen mit Nordkorea.

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die Vereinten Nationen um eine Überprüfung der geplanten Schließung des nordkoreanischen Atomtestgeländes gebeten.

KONJUNKTUR USA

Die US-Industrie ist im April stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 56,5 Punkte von 55,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 56,5 erwartet.

Nach Angaben des ISM fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 57,3 Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 58,5 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index auf 59,3 Zähler gefallen war.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat im April nur leicht an Fahrt gewonnen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,1 Punkte von 51,0 im März. Der Index liegt damit weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50. Obwohl der Index insgesamt zulegte, sanken die Exportorders erstmals seit 17 Monaten.

INFLATION INDONESIEN

Verbraucherpreise Apr +0,10% gg Vm (PROG: +0,20%)

Verbraucherpreise Apr +3,41% gg Vj (PROG: +3,50%)

Kernverbraucherpreise Apr +2,69% gg Vorjahr (März: +2,67%)

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Apr +1,6% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Apr +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Apr +1,4% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

FISKALPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die britische Regierung will nach langem Zögern gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in ihren Überseegebieten vorgehen. Sie kündigte schärfere Transparenzregeln für die Inselterritorien an, die oftmals als Steuerparadiese genutzt werden.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Die Aktivität in der Industrie Großbritanniens ist im April auf ein 17-Monatstief gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 53,9 Punkte von 54,9 im Vormonat.

BONITÄT TÜRKEI

S&P weist der Türkei eine niedrigere Bonitätseinstufung zu. Die Ratingagentur hat das langfristige Rating auf BB- von BB abgestuft. Der Ausblick ist stabil.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fährt in seiner Haushaltsplanung die Investitionen herunter. Demnach werden die Investitionen von heute 37 auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 sinken. Dies geht aus der Kabinettesvorlage zum Bundeshaushalt 2018 und der Finanzplanung bis 2022 hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Die derzeit sprudelnden Steuereinnahmen werden vor allem für Soziales eingesetzt. Wie schon unter der alten großen Koalition steigen auch unter der neuen die Sozialabgaben stark an.

DIESELKRISE DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat wegen der Software-Updates für Dieselfahrzeuge den Autokonzernen ein Ultimatum gestellt. Scheuer sagte BamS: "Wir haben den Automobilherstellern schon vor einigen Wochen eine Abfrage zugestellt, wie ihr konkreter Zeitplan für die Software-Updates aussieht."

DEUTSCHE TELEKOM

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose sowohl für das Kundenwachstum als auch den operativen Gewinn angehoben.

VOLKSWAGEN

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat vom neuen Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess milliardenschwere Einsparungen im Entwicklungsetat gefordert. "In dem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben", sagte Osterloh dem Handelsblatt.

EON/INNOGY

Eon prüft laut einem Zeitungsbericht im Zuge der Übernahme der RWE-Tochter Innogy Schließungen oder Zusammenlegungen von Standorten. Damit steuert Eon-Chef Johannes Teyssen auf einen Konflikt mit den Innogy-Betriebsräten zu, die eine Standort-Garantie fordern, wie die WAZ berichtet.

