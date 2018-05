Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die EU bleibt vorläufig weiter von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verschont. US-Präsident Donald Trump verlängerte kurz vor Ablauf der bisherigen Frist die Ausnahmeregelung um vier Wochen bis zum 1. Juni, um weitere Zeit für Verhandlungen zu geben. Die EU-Kommission kritisierte jedoch, dass die Ausnahme weiterhin nicht "vollständig und dauerhaft" gelte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warb dafür, auf "berechtigte Belange" der USA einzugehen. Die EU-Kommission monierte, die weiterhin nur vorläufige Ausnahmeregelung verlängere die "Unsicherheit auf dem Markt", die sich bereits auf Geschäftsentscheidungen auswirke. Zugleich warnte die Behörde, die EU werde als langjähriger Partner der USA "nicht unter Druck verhandeln". Auch Altmaier sagte in Berlin, er hätte sich gewünscht, dass die Ausnahme bereits "definitiv und permanent" ausgefallen wäre. In der US-Erklärung hieß es, diese Fristverlängerung solle die "letzte" sein. US-Handelsminister Wilbur Ross bewertete den bisherigen Verlauf der Handelsgespräche jedoch positiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:10 Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +241.000 Stellen

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,30 -0,18% Nikkei-225 22.459,23 -0,22% Hang-Seng-Index 30.604,24 -0,66% Kospi 2.503,63 -0,47% Shanghai-Composite 3.075,20 -0,23% S&P/ASX 200 6.050,40 +0,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Händler sprechen von einem insgesamt abwartenden Handel. Im Fokus stehen die geplanten Verhandlungen zwischen China und den USA zur Lösung des Handelsstreits sowie die Sitzung der US-Notenbank. Die Fed dürfte den Leitzins voraussichtlich bestätigen, nachdem er im März um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht worden war. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen hatte zuletzt zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren die psychologische Marke von 3 Prozent erreicht, was die Erwartung widerspiegelte, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr viermal anheben werde. Neue Konjunktur-Daten aus China sind auch nicht dazu angetan, die Risikofreude der Investoren zu erhöhen. Die chinesische Industrie hat im April nur leicht an Fahrt gewonnen. Doch obwohl der Index insgesamt zulegte, sanken die Exportorders erstmals seit 17 Monaten. Die Quartalsergebnisse von Apple sorgen auch bei den asiatischen Zulieferern für Gewinne. Die Aktie von Alps, ein japanischer Hersteller von Kameralinsen, legt deutlich zu. Für die Papiere von Largan geht es auf Taiwan ebenfalls nach oben.

US-NACHBÖRSE

Deutlich nach oben ist es im nachbörslichen Handel am Dienstag für die Apple-Aktie gegangen. Der solide iPhone-Verkauf und das anhaltend starke Dienstleistungsgeschäft sorgten dafür, dass der Gesamtumsatz von Apple im Quartal um 16 Prozent auf 61,14 Milliarden Dollar stieg. Der Gewinn legte um 25 Prozent auf 13,82 Milliarden Dollar zu. Das war das höchste Niveau, das jemals in einem bis März laufenden Quartal erreicht wurde. Apple erzielte einen Nettogewinn von 2,73 Dollar je Aktie. Analysten hatten ein Ergebnis je Anteil von 2,69 Dollar erwartet. Zudem kündigte Apple an, zusätzliche 100 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe zu verwenden und zerstreute aufgekommene Sorgen wegen des künftigen iPhone-Absatzes. Die Apple-Aktie legte auf Nasdaq.com um 3,7 Prozent auf 175,29 Dollar zu. T-Mobile US legten um 0,6 Prozent zu auf 59,80 Dollar. Die US-Tochter der Deutschen Telekom, die mit dem Wettbewerber Sprint des japanischen Softbank-Konzerns zusammengehen soll, hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose sowohl für das Kundenwachstum als auch den operativen Gewinn angehoben. Mondolez erhöhten sich um 1,6 Prozent auf 39,63 Dollar. Der steigende Appetit nach Snacks in den Schwellenländern hat dem US-Konzern zu einem kräftigen Wachstum im ersten Quartal verholfen. Für Juniper Networks ging es um 2,7 Prozent auf 25,40 Dollar nach oben. Sowohl der bereinigte Gewinn als auch der Umsatz des Netzwerkausrüsters für das erste Quartal lagen über den Erwartungen des Marktes. Dagegen brach die Snap-Aktie um 14,4 Prozent auf 12,10 Dollar ein. Das Social-Media-Unternehmen hat seinen Umsatz im ersten Quartal zwar um mehr als die Hälfte gesteigert, jedoch die Erwartungen der Analysten erneut verfehlt. Die Bemühungen des Unternehmens, ein größeres Stück der Werbeetats zu ergattern, waren angesichts der Konkurrenz von Facebook und Google nicht von Erfolg gekrönt und eine kürzliche Überarbeitung der Snapchat-App konnte dem Nutzerwachstum keinen neuen Auftrieb geben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.099,05 -0,27 -64,10 -2,51 S&P-500 2.654,80 0,25 6,75 -0,70 Nasdaq-Comp. 7.130,70 0,91 64,44 3,29 Nasdaq-100 6.681,96 1,16 76,39 4,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 806 Mio 1,007 Mrd Gewinner 1.561 1.105 Verlierer 1.385 1.850 Unverändert 123 118

Uneinheitlich - Käufe im späten Geschäft haben die Kurse am breiten Markt und vor allem an der technologielastigen Nasdaq nach oben geführt. Dagegen schloss der Dow, belastet von einigen Schwergewichten, im Minus, aber klar über Tageshoch. Zu den Favoriten gehörten die verschiedenen Technologie-Sektoren wie Hardware, Halbleiter, IT und Software. Offenbar waren die Börsianer zuversichtlich mit Blick auf die Apple-Zahlen, die am Dienstag nachbörslich mitgeteilt werden. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Ein belastendes Thema war dagegen nach Auskunft von Händlern die jüngste Runde an Unternehmensergebnissen, die nicht überzeugten. Hinzu kamen handelspolitische Sorgen, nachdem die US-Regierung die Zollbefreiung der EU, Kanadas und Mexikos lediglich um 30 Tage verlängert hat. Daneben herrschte Vorsicht und Zurückhaltung, weil die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch ansteht. Unter den Einzwelwerten verloren Boeing 1,2 Prozent. Der Flugzeughersteller will den Teilebauer KLX für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen. KLX gaben 8,6 Prozent nach. Der US-Pharmakonzern Merck hat im ersten Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie fiel um 1,5 Prozent. Die Titel des Konkurrenten Pfizer verloren 3,3 Prozent, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen verfehlt hat. Dagegen drehte die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour ins Plus. Es gelang ihm, die Erwartungen im ersten Quartal zu übertreffen, doch die Prognosen blieben hinter den Hoffnungen zurück. Die Aktie gewann nach zunächst heftigen Verlusten schließlich 1,5 Prozent. Schlechter erging es dem Festplattenspezialisten Seagate. Das Unternehmen hat zwar die Konsensschätzungen übertroffen, nicht jedoch die hohen Erwartungen einiger Investoren. Die Aktie verbilligte sich um 6,4 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 0,8 2,49 129,4 5 Jahre 2,82 1,5 2,80 89,2 7 Jahre 2,93 1,0 2,92 67,8 10 Jahre 2,97 1,8 2,95 52,5 30 Jahre 3,13 1,0 3,12 6,6

Die Notierungen der Anleihen gaben nach, so dass die Rendite der zehnhjährigen Titel um 2 Basispunkte stieg auf 2,97 Prozent. Im Vorfeld der Fed-Sitzung positionierten sich die Anleger für mögliche Signale einer künftigen Zinserhöhung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,2005 +0,1% 1,1993 1,2114 -0,1% EUR/JPY 131,78 +0,0% 131,74 132,35 -2,6% EUR/GBP 0,8823 +0,2% 0,8809 0,8807 -0,8% GBP/USD 1,3607 -0,0% 1,3613 1,3754 +0,6% USD/JPY 109,76 -0,1% 109,85 109,24 -2,5% USD/KRW 1076,57 +0,6% 1070,42 1068,52 +0,9% USD/CNY 6,3606 +0,4% 6,3332 6,3332 -2,3% USD/CNH 6,3587 +0,3% 6,3394 6,3177 -2,4% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8495 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7508 +0,2% 0,7489 0,7556 -4,0% NZD/USD 0,7012 +0,1% 0,7007 0,7066 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.127,07 +0,2% 9.109,33 9.238,25 -33,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2018 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.