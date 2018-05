Hashchain Technology Inc.: Zunahme der Nutzer ihrer Rechnungslegungs- und Steuersoftware für Kryptowährungen um 52% seit Akquisition der NODE40 DGAP-News: Hashchain Technology Inc. / Schlagwort(e): Expansion Hashchain Technology Inc.: Zunahme der Nutzer ihrer Rechnungslegungs- und Steuersoftware für Kryptowährungen um 52% seit Akquisition der NODE40 02.05.2018 / 08:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HashChain Technology berichtet eine Zunahme der Nutzer ihrer Rechnungslegungs- und Steuersoftware für Kryptowährungen um 52% seit Akquisition der NODE40 VANCOUVER, British Columbia, 1. Mai 2018. - HashChain Technology Inc. ("HashChain" oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF) meldete heute eine Zunahme der Nutzer ihrer Rechnungslegungs- und Steuersoftware für Kryptowährungen, Balance, um 52% seit Akquisition der NODE40 am 30. Januar 2018. Zwischen Februar und April 2018 wurde die Unterstützung für die digitalen Börsen Coinbase und Gemini in Balance integriert, um den Service auf Kryptowährungshändler mit höheren Handelsvolumen auszudehnen. Balance ist ein Software-as-a-Service (SAAS), die den Inhabern von Kryptowährungen einen einfachen und korrekten Weg zur Verfolgung der Transaktionen bietet, indem sie die Blockchain auswertet, um Veräußerungsgewinne und Verluste zu berichten. Die Kryptowährungsnutzer können Daten von jeder Hardware oder Software-Wallet sowie von ihren Coinbase- und Gemini-Börsen hochladen. Wenn der Nutzer einen Lesezugriff auf seine Transaktionsgeschichte autorisiert, bietet Balance eine hochwertige und detaillierte Zusammenfassung einschließlich Datum, Zeit, Transaktionsart, kurzfristige oder langfristige Gewinne und Preisunterschied. Nach Berechnung der Gewinne und Verluste gibt Balance die Information automatisch in ein Arbeitsblatt ein, welches dann einem Rechnungsprüfer übergeben werden kann, um es dann zu gegebener Zeit beim Finanzamt einzureichen. "Der jüngste Termin zur Einreichung der Steuerunterlagen hat ein Feuer unter den Kryptowährungsinhabern entfacht, die von der Komplexität und der Auswirkung der Kapitalerträge auf die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen lernten", sagt Patrick Grey, CEO von HashChain. "Mit Balance haben wir eine einfach zu verwendende Lösung entwickelt, die den Nutzern die Möglichkeit einer Verfolgung der Gewinne und Verluste in Echtzeit gibt, um die geschuldeten Steuern zu bestimmen und um die Erstellung einer genaueren Darstellung ihrer gesamten Coin-Gewinne im Jahr zu unterstützen. HashChain bemüht sich weiterhin um die Integration neuer Börsen und der weiteren Vergrößerung der Nutzerbasis." Für eine begrenzte Zeit steht die Balance-lösung kostenlos zur Verfügung. Zur Einrichtung eines Kontos besuchen Sie bitte: https://www.node40.com/balance/. *Der Prozentanteil des Nutzerzuwachses wurde basierend auf den gesamten Nutzern der Plattform zwischen Januar 2018 (720) und April 2018 (1091) bestimmt. Die Software steht in ihrer Beta-Version den Nutzern kostenlos zur Verfügung. Über HashChain Technology Inc. HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. Zur Diversifizierung ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40 Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet. HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz. Im Auftrag des Boards Patrick Gray CEO & Director Für weitere Informationen: HashChain Technology Inc. Larry Heinzlmeir Vice President, Marketing & Communications Larry@HashChain.ca Tel.: 604-537-8676 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 681287 02.05.2018

ISIN CA41809W1068

AXC0073 2018-05-02/08:32