Nach dem Maifeiertag zeigen Dax-Anleger am Mittwoch wohl wenig Kauflaune. Vor Beginn des offiziellen Handels liegt der Dax im Minus.

Die Hängepartie im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union geht weiter. Donald Trump hat die Ausnahmeregelung, mit der die EU von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium wird, in der Nacht zu Dienstag um einen weiteren Monat bis zum 1. Juni verlängert.

Die Begeisterung der Dax-Anleger dürfte sich in Grenzen halten - bleibt doch ein Unsicherheitsfaktor bestehen. Nach dem Maifeiertag wird der Dax daher Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Montag hatte er 0,3 Prozent auf 12.612 Punkte zugelegt und damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar geschlossen.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der deutsche Leitindex am frühen Mittwochmorgen bei 12.592 Punkten - und damit wieder unter der Marke von 12.600 Punkten.

Stabilisierend könnte sich der schwache Euro-Kurs auswirken - die Gemeinschaftswährung war am Dienstag unter die Marke von 1,20 Dollar gesackt und konnte sich am Mittwochmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...