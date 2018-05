Stuttgart (ots) -



Porsche baut seine Hybrid-Palette weiter aus: Der neue Cayenne

E-Hybrid verbindet klassenbeste Fahrdynamik mit höchster Effizienz.

Ein Dreiliter-V6-Motor (250 kW/340 PS) und ein Elektromotor (100

kW/136 PS) generieren gemeinsam eine Systemleistung von 340 kW (462

PS). Bereits knapp über Leerlaufdrehzahl steht das maximale

Drehmoment von 700 Nm zur Verfügung; die Boost-Strategie entspricht

der des Supersportwagens 918 Spyder. Der Plug-in-Hybridantrieb des

Cayenne sorgt für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,0

Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 253 km/h. Rein elektrisch

fährt der neue Cayenne E-Hybrid bis zu 44 Kilometer weit und bis zu

135 km/h schnell. Der Durchschnittsverbrauch im Neuen Europäischen

Fahrzyklus (NEFZ) beträgt in Abhängigkeit vom verwendeten Reifensatz

3,4 - 3,2 l/100 km Kraftstoff und 20,9 - 20,6 kWh/100 km Strom.

Zeitgleich mit der Einführung des Cayenne E-Hybrid erweitert Porsche

sein Angebot an Komfort- und Assistenzsystemen für die gesamte

Cayenne-Baureihe um weitere Optionen wie etwa das neue

Head-up-Display, Massagesitze und 22 Zoll grosse Leichtmetallräder.



Der neue Cayenne E-Hybrid ist ab sofort bestellbar. Die

Markteinführung in der Schweiz erfolgt ab Ende Mai 2018. Der Cayenne

E-Hybrid kostet inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer

Ausstattung ab CHF 119'300. Schweizer Kunden profitieren von den

Inhalten des Porsche Swiss Package, in dem folgende

Ausstattungsoptionen ohne Aufpreis enthalten sind: Adaptive

Luftfederung mit Niveauregulierung inkl. Porsche Active Suspension

Management (PASM), ParkAssistent vorn und hinten inkl.

Rückfahrkamera, LED-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light

System (PDLS), Servolenkung Plus, Sitzheizung vorne, Digitalradio und

7.2 kW On-board Lader. Zudem erhalten Schweizer Kunden eine

Garantieverlängerung (2 + 2).



