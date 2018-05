Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-02 / 08:21 *XING Events Academy in fünf Städten mit hochkarätigen Speakern * * Für Jeden etwas dabei: fünf Städte, neun verschiedene Speaker aus der Eventbranche * Spannende Best Practice Cases, interaktive Workshop-Sessions und live Produktdemonstrationen * XING Events Academy in fünf Städten: München, Berlin, Wien, Köln und Zürich München, 02. Mai 2018. Wie vermarkten und verkaufen andere Veranstalter Events und was macht diese so erfolgreich? Was kann ich von ihnen lernen und welche Tools sind momentan in der Branche angesagt? XING Events [1] (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, baut seine erfolgreiche Eventreihe XING Events Academy [2] (http://bit.ly/XING_Events_Academy [2]) von zwei auf fünf Events aus, und gibt Veranstaltern auf diese und weitere Fragen eine Antwort. Externe Speaker namhafter Partner- und Kundenunternehmen präsentieren Trends und Tipps, die spannend und hilfreich für die tägliche Arbeit jedes Veranstalters sind. *Für Jeden etwas dabei: Fünf Städte, neun verschiedene Speaker aus der Eventbranche * In den fünf Städten dreht sich alles rund um das Thema Digitalisierung in der Eventbranche: Ob es sich um "das Geheimnis verkaufsstarker Event-Einladungen" von Newsletter2Go oder wie sie "mit interaktiven E-Mails die Conversion erhöhen" von der Mayoris AG oder aber wie "Digitale Vermarktung und Implementierung neuer Eventformate" von der Scout24 Gruppe dreht, am Ende können sowohl Kunden von XING Events als auch andere Veranstalter einen Mehrwert daraus ziehen. Außerdem gibt XING Events spannende Einblicke und Tipps, mit welchen Vermarktungslösungen beispielsweise mehr Teilnehmer generiert werden können. "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Formaten, um unsere Kunden bestmöglich in ihrem Eventmanagement zu unterstützen. Mit der XING Events Academy-Reihe geben wir Veranstaltern die einmalige Chance, echte Branchen-Insights und Best Practice Beispiele zu erfahren und sich über die aktuellen Entwicklungen in der Eventbranche aus erster Hand zu informieren", freut sich Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer der XING Events GmbH. *Spannende Best Practice Cases, interaktive Workshop-Sessions und live Produktdemonstrationen* Im Rahmen der XING Events Academy werden aktuelle Entwicklungen und Best Practice Beispiele im Bereich Eventvermarktung und Teilnehmermanagement, von XING Events und hochkarätigen Partnern vorgestellt. XING Events Academy, der Name ist Programm: Anhand von interaktiven Workshop-Sessions werden Teilnehmern die verschiedenen XING Events Produkte live gezeigt und erklärt, wie sie beispielsweise durch den Einsatz von Vermarktungslösungen oder mit den Einlass- und Ticketinglösungen von XING Events das eigene Event noch erfolgreicher machen können. Die Workshops werden auf den jeweiligen Wissensstand der Teilnehmer abgestimmt, so dass wirklich Jeder davon profitiert. Im Rahmen eines Get-Together haben Teilnehmer die einmalige Chance, konkrete Themen direkt mit den externen Speakern und den Experten von XING Events zu vertiefen. Die XING Events Academy ist kostenfrei und macht vom 17. Mai bis 23. August Halt in München [3] (17.05.), Berlin [4] (29.05.), Wien [5] (06.06.), Köln [6] (14.06.) und Zürich [7] (23.08.). Für die Standorte in Deutschland konnten die Design Offices, einer der führenden Anbieter für richtungsweisende Raumlösungen, als Partner gewonnen werden. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events mehr als 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | Informationen | Links* XING Events: www.xing-events.com [8] Pressematerial: www.xing-events.com/presse [9] Eventmarkt: https://www.xing.com/events [10] Blog: https://www.xing-events.com/blog/ [11] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Unternehmen 2018-05-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 681285 2018-05-02 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=92e363bc5ef38e16dfc4d1940740230e&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6b0363acc4c6141a9c088f6091e77b7f&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9aa81a2ce3861024a1ce47d1dee04de7&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ccc5b1e38bf41b1104535506bf2d6820&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ab1c2b7d9d12ada80bbf0890de82753&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e426e6b6f1b422d5eeb29742edce29a1&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2b738f6c585ae920f85e048fba22ed79&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 8: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 9: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 10: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=135c56f700772c30922b41dda2688a4a&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news 11: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5e52e2f9073ba01f7ae20671268005d0&application_id=681285&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2018 02:20 ET (06:20 GMT)