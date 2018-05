DAX - Konsolidierung knapp unter dem Hoch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Zu Wochenbeginn startete der DAX zwar im Bereich des bisherigen Verlaufshochs bei 12.648 Punkten, setzte anschließend jedoch in einer Zwischenkorrektur an die Haltemarke bei 12.528 Punkten zurück. Die auf diesem Niveau verlaufende Aufwärtstrendlinie wurde von den Bullen zwar nicht verteidigt, doch deutet sich heute ein kurzfristiger Kurssprung an, der den Index wieder über 12.600 Punkte führen dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:26 Uhr): Sollte sich der DAX jetzt über 12.600 Punkten etablieren, sind Zugewinne bis 12.660 Punkte wahrscheinlich. Dort könnten die Verkäufer zuschlagen und einen Abverkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...