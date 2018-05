Gestern waren die meisten europäischen Börsen feiertagsbedingt geschlossen, am Montag gab es dank schwächelndem Euro und guten Vorgaben aus den USA durchwegs Kursgewinne für die wichtigsten Indices. Geöffnet war gestern die Börse in London, hier wurde in einem umsatzschwachen Handel ein Plus von 0,2% erzielt Im Branchenvergleich schnitten am Montag die Medienkonzerne am besten ab, der Sektor stieg um 1,6%. Hier war vor allem WPP tonangeben, der Werbekonzern hatte mit einem deutlichen Umsatzplus im ersten Quartal überrascht und konnte 8,6% zulegen. Vivendi profitierte von einem positiven Analystenkommentar und gewann 2,6% dazu. Die Supermarktkette Sainsbury schnellte 14,5% in die Höhe, die Einigung über die Fusion mit Asda liess die...

Den vollständigen Artikel lesen ...