BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 880 (840) PENCE - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 24,80 (25,60) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 670 (640) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,15 (6,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 99 (100) EUR - 'NEUTRAL'CFRA HEBT ZIEL FÜR BP AUF 600 (540) PENCE - 'HOLD' BARCLAYS STARTET DWS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 31 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 120 (96) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 114 (115) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT KUKA AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 86 (90) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 40 (36) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...