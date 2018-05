Neben dem eigenen Einzelhandel hat Boss auch auf dem zuletzt schwierigen Markt in Amerika wie auch im Onlinegeschäft Fortschritte gemacht. Diese positive Entwicklung stärkt die Zuversicht, die prognostizierten Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Zwar rechnet man erst ab 2019 wieder mit mehr Schwung. Für das laufende Jahr hält man derweil einen Rückgang des operativen Gewinns (Ebitda) vor Sondereffekten von 2 % ebenso für möglich wie einen Anstieg um 2 %. Beim Umsatz peilt man indes währungsbereinigt ein Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an.



Im ersten Quartal legten die Erlöse in lokaler Währung um 5 % zu. Währungseffekte ließen den Umsatz allerdings bei 650 Mio. Euro stagnieren. Das Ebitda vor Sondereffekten kletterte um 1 % auf 99 Mio. Euro.



