FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future startet am Mittwoch mit einem deutlichen Plus in den Handel. Stützend dürfte sich auswirken, dass der Euro unter die Marke von 1,20 Dollar gefallen ist. Dies zusammen mit den überzeugenden US-Absatzzahlen dürfte vor allem den stark im DAX vertretenen Aktien der Automobilbranche in die Hände spielen. Positiv wäre, wenn der Juni-Kontrakt den Widerstandsbereich bei 12.660 bis 12.680 Punkten herausnehmen könnte, so ein technisch orientierter Händler. Ansonsten drohe ein erneuter Rücksetzer in den bereich bei 12.400 Punkten.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 40 auf 12.614,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.638 und das -tief bei 12.611 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.375 Kontrakte.

May 02, 2018

