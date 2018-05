Es ist schwer, die Leistungen von Netflix (WKN:552484) in den letzten fünf Jahren zu übersehen. Das Unternehmen hat sich vom kleinen Produzenten zur disruptivsten Kraft entwickelt, die Hollywood seit Jahrzehnten gesehen hat, und gibt weit mehr für seine Programme aus als jeder der direkten Konkurrenten des Unternehmens. Gleichzeitig ist Netflix zu einer globalen Marke geworden, die ihre internationale Expansion im Jahr 2016 abgeschlossen hat und heute weltweit 125 Millionen Mitglieder zählt, gegenüber 36 Millionen vor fünf Jahren. Es ist also keine Überraschung, dass die Aktie von Netflix in dieser Zeit um satte 885 % gestiegen ist. Netflix ist jetzt fast ...

