Die Aktien von OSRAM (WKN:LED400) und der METRO (WKN:BFB001) sind in den letzten Monaten übel eingebrochen. Dabei sind die Probleme nicht wirklich so gravierend. Für Anleger mit Weitblick könnten sich bei diesen MDAX-Werten jetzt gute Einstiegsmöglichkeiten bieten. So heftig ging es bergab Die in dieser Form noch junge METRO-Aktie unterlag in den ersten Monaten nach dem Börsengang einer recht stabilen Seitwärtsbewegung. Im Januar wurde noch von einem "erfolgreichen Jahresauftakt" gesprochen, aber schon die Hauptversammlung im Februar konnte nicht überzeugen. Dann kam im April auch noch eine Gewinnwarnung hinzu und "schwupps" sind über 30 % Börsenwert vernichtet. Fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...