Paris - Am Montag konnte Brent sich zunächst noch steil nach oben absetzen und scheiterte dabei am Vorgängerhoch bei 75,44 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dieser Anstieg sei bereits am Folgetag komplett zum Verkauf genutzt worden. Es biete sich die Chance, oberhalb der 72,83 USD die Konsolidierung fortzusetzen und zunächst wieder nach oben abzuprallen.

