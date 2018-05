Rund 1.500 Aussteller und über 40.000 Fachbesucher erwartet der Veranstalter vom 25.bis 27. September auf der Fachpack in Nürnberg. Um bei so vielen Ausstellern nicht den Überblick zu verlieren, hat die Nürnberg Messe die Hallenplanung komplett überarbeitet und thematisch gegliedert. Außerdem erhalten junge, innovative Unternehmen aus Deutschland die Chance, sich an einem geförderten Gemeinschaftsstand zu präsentieren.

Lösungen leichter finden

"Wir möchten es den Besuchern der Fachpack so leicht wie möglich machen, sich auf der Messe zu orientieren. Sie sollen schnell die Aussteller finden, die Antworten auf ihre mitgebrachten Fragen haben und Lösungen dafür anbieten", erklärt Cornelia Fehlner, Veranstaltungsleiterin bei der Nürnberg Messe. "In der Vergangenheit sind in bestimmten Hallen thematische Schwerpunkte organisch gewachsen. Diese haben wir aufgegriffen und die Aufplanung der Hallen weiterentwickelt."

Hallen nach Themenschwerpunkten

Die Fachpack bildet die komplette Verpackungs-Wertschöpfungskette in allen zwölf Messehallen ab: In den südlichen Messehallen (Hallen 1, 2, 3, 3A, 4, 4A) finden ...

