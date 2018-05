Während die BYD Aktie heute weiter an Boden verliert, kann die Geely Aktie zurzeit mehr als 3 Prozent an Wert gewinnen. An der Börse in Hongkong notiert der Aktienkurs des chinesischen Autobauers bei 21,75 Hongkong-Dollar mit 3,57 Prozent im Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...