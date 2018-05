Louis Berger adjudica su primer contrato de gestión del proyecto dentro del sector de la aviación en España

SANTANDER, España, May 02, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Louis Berger, en consorcio con Cemosa, ha resultado adjudicatario de un contrato de 14,1 millones de euros por parte de AENA, el operador aeroportuario líder en el mundo en número de pasajeros. El proyecto consistirá en la gestión del proyecto para la ampliación y renovación del Aeropuerto de Palma de Mallorca en las Islas Baleares, España. La inversión del programa de ampliación previsto asciende a 300 m€ y el plazo total para la realización de los servicios es de 70 meses.

"Louis Berger posee 30 años de experiencia en el sector de la aviación. La compañía ha participado en el desarrollo de las infraestructuras de algunos de los aeropuertos más importantes y galardonados del mundo", dijo James Bach, Presidente de la División Internacional de Louis Berger. "Louis Berger se enorgullece de desarrollar estrategias rentables y sostenibles que permitan a los operadores de aeropuertos llevar a cabo los proyectos y programas necesarios para satisfacer tanto la demanda actual como la futura en un entorno en constante cambio."

El Aeropuerto de Palma de Mallorca, situado a 8 kilómetros de la ciudad, es la puerta de entrada de millones de turistas que visitan la isla. El tráfico del aeropuerto es fundamentalmente internacional y alcanza sus niveles más altos en la época estival. En el año 2017, el aeropuerto cerró el ejercicio con un total de 27.970.655 pasajeros, 208.787 operaciones y 10.191 toneladas de mercancías. La nueva ampliación aumentará la capacidad operativa del aeropuerto, mejorará el nivel de servicio y la calidad en la atención a los pasajeros e incrementará la seguridad de los usuarios.

"Esta adjudicación es el resultado de la reputación de la práctica de aviación global de Louis Berger y del excelente trabajo de su equipo de profesionales en este ámbito," afirmó Manuel Perez, vicepresidente senior y director general de la división del Centro de Diseño Internacional y América Latina y el Caribe (IDC & LAC). "Este contrato incrementa la cartera de proyectos de aviación desarrollados por Louis Berger en España."

Los trabajos incluidos en este contrato de project management contemplarán la ampliación, renovación y reordenación del edificio procesador, los módulos A, C y D, las plataformas de estacionamiento de aeronaves asociadas y el área de aparcamientos y accesos. El edificio procesador se ampliará hacia el norte ubicando en esa zona la nueva sala de recogida No Unión Europea y una nueva isla de facturación, incrementando a más de 250 el número total de mostradores de facturación del aeropuerto. Asimismo, se ampliarán y renovarán de manera importante el sistema automático de tratamiento de equipajes (SATE) y los espacios comerciales.

En el módulo A se ampliarán las zonas de embarque hacia el oeste y el este con tres y cuatro prepasarelas respectivamente, incrementando de este modo el número de puertas de embarque de contacto y remotas. Asimismo, se ampliará y reubicará la zona de control de pasaporte en salidas y llegadas. La ampliación de este módulo incluye también la ampliación de la plataforma asociada.

La principal actuación a acometer en el módulo C será la reordenación de espacios comerciales. Por su parte, en el Módulo D se ampliará el dique hacia el oeste en 150 m y se dotará tres nuevas puertas de embarque de contacto, se ampliará la superficie comercial y se reordenarán la plataforma de estacionamiento y los viales de servicio. Finalmente, se modifican y ampliarán la zona de estacionamiento y sus accesos, con 944 plazas de nueva disposición.

Este proyecto es una parte importante del programa integral de AENA para modernizar y ampliar algunas de sus principales instalaciones aeroportuarias en España. El proyecto supone el contrato público de mayor importe adjudicado por Louis Berger en España y el primer contrato de project management desarrollado por la compañía dentro del mercado de la aviación en España.

Louis Berger

Louis Berger (http://louisberger.com/) es una empresa de servicios profesionales que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. Somos un socio de confianza para organismos gubernamentales nacionales, estatales y locales; instituciones multilaterales, y clientes industriales de todo el mundo. Centrados en las necesidades del cliente para ofrecer proyectos de calidad, seguros, rentables y con integridad, nos comprometemos a cumplir con nuestra promesa de proporcionar Soluciones para un mundo mejor.

Louis Berger opera en todos los continentes habitables. Tenemos una larga presencia en más de 50 países, donde nuestra compañía está representada por la experiencia multidisciplinar de cerca de 6000 ingenieros, economistas, científicos, gestores y especialistas en planificación.

