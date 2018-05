Die britische Investmentbank Barclays hat die DWS mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Tochter der Deutschen Bank sei ein Vermögensverwalter mit Wachstumsambitionen, schrieb Analyst Toni Dang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die DWS sei attraktiv hinsichtlich der Kunden, Regionen und Vertriebskanäle. Allerdings müsse sich nach einem Mittelabfluss 2016 die Entwicklung der verwalteten Gelder erst noch als stabil erweisen./bek/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

