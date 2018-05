Der DAX präsentierte sich am Montag recht ruhig. Dennoch übersprang der Leitindex mal wieder die 12.600 Punkte-Marke. Und diesmal gelang es ihm sogar darüber aus dem Handel zu gehen. Marktidee: Euro/DollarDer Euro hat in den vergangenen Wochen geschwächelt. Gestern ging es erstmals seit dem Januar wieder unter die Marke von 1,20 Dollar. Damit befindet er sich auch chartechnisch in einer spannenden Region. Vor allem die 200-Tage-Linie rückt jetzt in den Fokus.