Chiasso - Die im kombinierten Lastwagen-Güterzugverkehr tätige Hupac will ihren Zugang zu den deutschen Seehäfen ausbauen und dazu die ERS Railways übernehmen. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.

Das ERS-Netzwerk ergänze das auf die Häfen von Antwerpen (Belgien) und Rotterdam (Niederlande) ausgerichtete Netzwerk der Hupac, schrieb das Unternehmen am Mittwoch zum Kauf. Hupac will das ganze Stammkapital der ERS übernehmen und deren 47-Prozent-Beteiligung am Hamburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...