Die ehemalige Deutschlandchefin des Analysehauses Morningstar möchte Frauen im Job fördern. Deshalb hat sie ein Finanzportal mit weiblichem Blick gegründet.

Der erste Eindruck ist klassisch feminin: hellblondes, langes Haar, strahlend blaue Augen, lippenstiftbetonter Mund, enges Kostüm, Pumps. Anne Connelly wirbt weiblich für mehr Frauen in jenem Bereich, in dem sie selbst seit Jahrzehnten arbeitet: in der Fondsbranche im deutschsprachigen Raum.

Ihre Mission leitet die Gründerin des Karrierenetzwerks "Fondsfrauen" aus ihrem eigenen Weg ab. "Ich habe immer einfach mein Ding gemacht, mich aber gefragt: Wo sind die anderen Frauen?", erzählt die 53-jährige ehemalige Deutschlandchefin des US-Analysehauses Morningstar.

Ihr Anliegen bei den Fondsfrauen: mehr Frauen in Führungspositionen der Fondsbranche zu bringen durch Vernetzen, Mentoring, Austausch. In Deutschland ist weniger als jeder zehnte Fondsmanager weiblich, in Führungspositionen sind Frauen noch rarer. "Männer in der Finanzbranche treten gern in den Wettbewerb, Frauen weniger", sagt Connelly. Und in Deutschland kämen Mitarbeiter der Finanzbranche schon mal als arrogant rüber, weiß sie aus Erfahrung.

Im Jahr 2014 hat sie das Karrierenetzwerk in Deutschland gegründet, zusammen mit der Journalistin Anke Dembowski und der Managerin des Luxemburger Fondsanbieters LRI Invest, Manuela Fröhlich. Die Fondsfrauen "sind kein Prosecco-Klub", betont die Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin Connelly. Das Netzwerk wird als GmbH geführt mit einer vierstelligen Zahl zahlender weiblicher Mitglieder, einer zweistelligen Zahl von Firmenpartnern und ähnlich vielen weiteren Förderern.

Das Netzwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...