Der Dax ist am Mittwoch nach der Feiertagspause nur wenig verändert gestartet. Den leicht negativen Vorgaben der Überseebörsen auf der einen Seite stand ein weiterhin schwächerer Euro gegenüber. Zudem stehen auf konjunktureller Seite wichtige Ereignisse an, allen voran die US-Zinsentscheidung nach Börsenschluss am Abend. Das stimmt die meisten Anleger vorsichtig.

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,10 Prozent auf 12 624,28 Punkte zu. Damit blieb er knapp unter der 200-Tage-Linie. Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf in Richtung dieser Hürde. Seit er Anfang Februar darunter rutschte, konnte er sie jedoch nicht mehr überwinden.

Der MDax gewann 0,29 Prozent auf 26 041,31 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 1,01 Prozent auf 2651,91 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zugleich um 0,08 Prozent auf 3533,59 Punkte nach. Der Euro übersprang zwar wieder die Marke von 1,20 US-Dollar, aber nur knapp./ck/jha/

