Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex legt im April leicht zu

Die chinesische Industrie hat im April nur leicht an Fahrt gewonnen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,1 Punkte von 51,0 im März, wie Caixin Media und Markit mitteilten. Der Index liegt damit weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50. Obwohl der Index insgesamt zulegte, sanken die Exportorders erstmals seit 17 Monaten.

Ifo-Wirtschaftsklima Euroraum kühlt sich ab

Der vom Ifo-Institut erhobene Wirtschaftsklimaindex des Euroraums ist im zweiten Quartal gesunken. Nach Angaben des Ifo-Instituts ging er auf 31,1 (Vorquartal: 43,2) Punkte zurück. Im Vorquartal war der höchste Wert seit dem Jahr 2000 erreicht worden. Die Lage schätzen die Experten nach wie vor als sehr gut ein, aber ihre Erwartungen sind deutlich gesunken. Damit dürfte sich der Aufschwung verlangsamen. Die Experten erwarten ein Wachstum von 2,2 Prozent für das laufende Jahr, nach tatsächlich erreichten 2,4 Prozent im vergangenen.

Mueller drohte mit Vorladung Trumps vor Grand Jury -

-US-Sonderermittler Robert Mueller soll einem Zeitungsbericht zufolge den Anwälten von Donald Trump damit gedroht haben, den US-Präsidenten zu einer Anhörung vor einer Grand Jury vorzuladen, sollte er eine Befragung durch die Ermittler verweigern. Mueller habe dies bei einem Treffen mit Trumps Anwaltsteam am 5. März gesagt, berichtete die Washington Post.

Langjähriger Trump-Arzt wirft Präsidenten-Mitarbeitern Praxis-Durchsuchung vor

Der langjährige Arzt von Donald Trump, Harold Bornstein, hat Mitarbeitern des US-Präsidenten vorgeworfen, dessen Patientenakte unrechtmäßig aus seiner Praxis mitgenommen zu haben. Die "Durchsuchung" seiner Praxis habe am 3. Februar 2017 stattgefunden, sagte Bornstein am Dienstag dem Sender NBC. Zwei Tage zuvor hatte die New York Times den Arzt damit zitiert, er habe Trump über Jahre ein Haarwuchsmittel verschrieben.

US-Bundesstaaten verklagen Regierung wegen umstrittener Pläne für Umweltregeln

Ein Bündnis aus 18 US-Bundesstaaten hat die Regierung von Präsident Donald Trump wegen Plänen zur Lockerung von Vorschriften für Neuwagen-Emissionen verklagt. "Die Staaten, die sich der heutigen Klage anschließen, repräsentieren 140 Millionen Menschen, die einfach nur sauberere und effizientere Autos wollen", erklärte der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, am Dienstag, dessen Bundesstaat das Bündnis anführt.

Südkoreas Präsident bittet um UN-Überprüfung von Schließung von Atomtestgelände

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die Vereinten Nationen um eine Überprüfung der geplanten Schließung des nordkoreanischen Atomtestgeländes gebeten. Moon habe die Bitte in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag geäußert, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Moon habe zudem um UN-Unterstützung "bei der Umwandlung der entmilitarisierten Zone in eine Friedenszone" zwischen Nord- und Südkorea gebeten.

S&P stuft die Türkei ab - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) weist der Türkei eine niedrigere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das langfristige Rating auf BB- von BB abgestuft. Der Ausblick ist stabil. Die Agentur verweist zur Begründung auf das Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizit sowie auf die hohe Inflation.

Britische Regierung geht gegen Steuerparadiese in ihren Überseegebieten vor

Die britische Regierung will nach langem Zögern gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in ihren Überseegebieten vorgehen. Sie kündigte am Dienstag schärfere Transparenzregeln für die Inselterritorien an, die oftmals als Steuerparadiese genutzt werden. Mit der Ankündigung kam die Regierung den Forderungen des Parlaments und von Nichtregierungsorganisationen nach, die der Steuerflucht etwa mittels Briefkastenfirmen auf britischen Karibikinseln einen Riegel vorschieben wollen.

Armeniens Opppositionsführer Paschinjan scheitert bei Wahl zum Regierungschef

Der armenische Oppositionsführer Nikol Paschinjan ist bei der Wahl eines neuen Regierungschefs im Parlament gescheitert. Bei der Sondersitzung des Parlaments in Eriwan votierten 55 Abgeordnete gegen Paschinjan und 45 für ihn. 100 der 105 Abgeordneten gaben ihre Stimme ab. Der 42-Jährige Paschinjan war der einzige Kandidat.

INDONESIEN

Verbraucherpreise Apr +0,10% gg Vm (PROG: +0,20%)

Verbraucherpreise Apr +3,41% gg Vj (PROG: +3,50%)

Kernverbraucherpreise Apr +2,69% gg Vorjahr (März: +2,67%)

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Apr +1,6% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Apr +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Apr +1,4% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

