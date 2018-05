Frankfurt - Mit fundamentaler Unterstützung ist heute nicht zu rechnen, so die Analysten der Helaba.Zwar dürften die Einkaufsmanagerindices in Italien und Spanien etwas nachgeben und auf ein mögliches Nachlassen der konjunkturellen Dynamik hinweisen, in den USA sei das konjunkturelle Umfeld aber robust und die US-Notenbank werde heute wohl die Tür für eine weitere Erhöhung des Leitzinsbandes im Juni öffnen. Insofern bleibe der Widerstandsbereich 159,65/69 außer Reichweite. Die Unterstützungen würden die Analysten bei 157,75 und 157,43/45 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 158,00 und 159,20.

