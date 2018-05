Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Belastet wird der Leitindex SMI von den Vorgaben aus Übersee, die negativ ausgefallen waren. Grundsätzlich dürfte der heutige Börsentag von Zurückhaltung und Vorsicht geprägt sein, hiess es von Händlern. Denn heute steht die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed unter ihrem Vorsitzenden Jerome Powell auf der Agenda. Allerdings erfolgt die Publikation nach Börsenschluss in der Schweiz.

Weiter steht der ADP-Beschäftigungsbericht aus dem US-Privatsektor im Fokus, wobei erwartet wird, dass die Daten die zuletzt robuste Entwicklung untermauern. Im Fokus bleibt auch der Handelsstreit zwischen der EU und den USA sowie die Fortschritte im Atomkonflikt mit Nordkorea. ...

