Durchaus mit einiger Skepsis erwartete der Markt die Apple-Zahlen. Schließlich gab es aus dem Kreis der Apple-Zulieferer in den vergangenen Wochen die eine oder andere schlechte Nachricht. Was Sorgen um eine nachlassende Nachfrage bezüglich hochwertiger Smartphones schürte. Doch wie eingangs erwähnt, fielen die Quartalszahlen, welche der kalifornische Konzern gestern am späten Abend bekannt gab, besser aus als erwartet. Wie Medien berichten, erzielte Apple im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 16 Prozent auf 61,1 Mrd. US-Dollar - Analysten hätten im Schnitt mit 60,8 Mrd. US- Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie von 2,73 Dollar sei um sechs Cent höher als erwartet. Auch der Ausblick auf das nächste Quartal sei besser als erwartet ausgefallen.

Riesiges Aktienrückkauf-Programm

In Sachen iPhone habe Apple insgesamt 52,2 Mio. Exemplare verkauft und damit 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Das liege in etwa auf Höhe der ...

