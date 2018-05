Apple hat gestern nach US-Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die am Markt gut ankommen. Die beiden heimischen Apple-Zulieferer ams und AT&S profitieren davon - die Aktien beider Unternehmen eröffneten den Mittwoch-Handel stark. ams legt in der Schweiz im Frühhandel mehr als acht Prozent zu, AT&S ist mit einem Plus von mehr als zwei Prozent an der Spitze des ATX . (cp)

