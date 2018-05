Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Nemetschek 4.46% Wosab (161150): Darvas-Ausbruch. (02.05. 08:10) >> mehr comments zu Nemetschek: www.boerse-social.com/launch/aktie/nemetschek Novo Nordisk 5.17% finelabels (FLB1899): Bei meinem "fine-labels-berlin" Depotwert Novo Nordisk liefen die Geschäfte im ersten Quartal gut. Das Unternehmen hob das untere Ende der Prognosespanne an. Der operative Gewinn fiel deutlich stärker aus als am Markt erwartet. Die Aktie zieht um gut 4 Prozent an. Ich bleibe...

