Tesla (WKN:A1CX3T) wird am Mittwoch nach Handelsschluss, den 2. Mai, die Zahlen für das erste Quartal 2018 bekannt geben. Hier sind drei Dinge, auf die ich bei der Telefonkonferenz achten werde. Wann geht Tesla das Geld aus? Tesla verfügte Ende 2017 über 3,4 Milliarden US-Dollar in bar. Das klingt nach viel Geld, und das ist es auch. Aber Tesla hat in letzter Zeit eine ganze Menge Geld verbrannt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das geändert hat. Teslas freier Cashflow im Jahr 2017 war ein beachtliches Minus von 4,14 Milliarden US-Dollar. Das wäre noch mehr gewesen, wenn das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...