Während sich die deutsche Biotech-Investorenszene derzeit auf heimische Werte wie Evotec (WKN: 566480) oder MorphoSys (WKN: 663200) stürzt und auch kleinere Titel wie Medigene, Biofrontera oder Paion rauf und runter diskutiert werden, lauert die wahre Großchance dieses Jahr wieder einmal in den USA. Nachdem bereits unsere letzten "No-Brainer"-Tipps aus der Branche alle massiv zulegen konnten, ist nun der nächste Ausbruch bei unserem neuen Biotech-Favoriten zum Greifen nah.

Wenige Tage nach Verkündung des ersten Lizenzdeals kann Trevena (WKN: A1XDSL) auch schon den nächsten Kommerzialisierungserfolg vermelden: Mit China wartet ein Mega-Markt auf Trevenas innovatives Schmerzmittel Oliceridine.

"Weitere kurzfristige Verpartnerungen sind mit dem Abschluss des Pharmbio-Deals aus unserer Sicht nun wahrscheinlicher denn je", schrieben wir letzte Woche nach Trevenas Südkorea-Deal. Dass die zweite Transaktion dieser Art nun so schnell folgt, überrascht selbst uns und spricht eindeutig für das Potenzial von Oliceridine. Trevenas Medikamentenkandidat, der im Bestfall Morphin als Standard-Schmerztherapie in Krankenhäusern ablösen könnte, soll in diesem Jahr die Zulassung in den USA erhalten.

Milliardenschwerer Pharma-Partner

Mit Jiangsu Nhwa (www.nhwa-group.com) konnte Trevena

