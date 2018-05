Die US-Bank Citigroup hat DWS mit "Neutral" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er sehe die Fondsgesellschaft vor zyklischen, nicht aber vor strukturellen Herausforderungen, schrieb Analyst Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Konkurrenten Amundi zieht er dennoch vor./ajx/gl

Datum der Analyse: 02.05.2018

